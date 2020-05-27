Переполнена зараженными COVID-19 горбольница Читы. Эпидемия разгорается. К приёму новых пациентов готовят инфекционку

В Забайкалье заражена уже почти тысяча человек, а ежесуточный прирост несколько дней превышает 50 человек в сутки. Скончались уже 14 заражённых.

Пока больница продолжает работать как провизорный госпиталь

Все койки горбольницы №1 Читы, переквалифицированной под моностационар, полностью заняты больными коронавирусной инфекцией, в полную готовность привели краевую инфекционную больницу на КСК, сообщили ИА «Чита.Ру» 27 мая в пресс-службе инфекционки.

Режим ограничений, в том числе самоизоляции, в Забайкалье продлён до 8 июня. На 26 мая в крае заражена уже почти тысяча человек, а ежесуточный прирост несколько дней превышает 50 человек в сутки. Скончались уже 14 заражённых. В связи со стремительным ростом числа заражённых власти 26 мая запретили работу торговли непродовольственными товарами и сферы услуг по вечерам в будние дни и в выходные. При этом рабочая группа Госсовета уверена, что в Забайкалье есть первые успехи в борьбе с вирусом.

«Коечный фонд моностационара, организованного на базе горбольницы №1, задействован полностью. Инфекционная больница приведена в полную готовность: сформированы бригады медиков, подведён кислород к койкам согласно стандартам. Мы также выписали пациентов с другими диагнозами – тех, кто уже находился в удовлетворительном состоянии. Как только поступит распоряжение от руководства регионального минздрава, начнём разворачивать моногоспиталь», — процитировали в пресс-службе главврача Сергея Юрчука.

Пока больница продолжает работать как провизорный госпиталь – сюда госпитализируют всех больных с пневмонией из Читы и пригорода, а возрастных заболевших и забайкальцев в тяжёлом состоянии – со всех районов Забайкальского края. Их в обязательном порядке обследуют на COVID-19. Также анализы берутся у контактных лиц, на регулярной основе – у персонала инфекционной больницы.

«В случае если число заболевших в регионе продолжит расти, в течение 24 часов пятиэтажный корпус будет освобождён для лечения пациентов с COVID-19. Пациенты с иными диагнозами будут переведены в другие лечебные учреждения: краевые клиническую больницу, детскую клиническую больницу, кожвендиспансер», — уточнили в пресс-службе.

Источник: chita.ru