Заливают фундаментную плиту Ледовой арены за 10,5 млрд рублей к МЧМ-2023 в Новосибирске. Посмотрите на масштабные работы

Ледовая арена – один из трех крупных инфраструктурных объектов региона

На крупнейшем строящемся инфраструктурном объекте Новосибирской области – многофункциональной ледовой арене по ул. Немировича-Данченко завершается очередной технологический этап строительства – заливка фундаментной плиты, которая выполнена почти на 80%. Полностью завершено устройство основания арены из буронабивных свай, всего их пробурено 1513 штук.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт 26 мая в ходе выездного совещания проинспектировал ход работ на стройплощадке ледовой арены. В мероприятии также принял участие член Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Владимир Городецкий.

Как подчеркнул Иван Шмидт, работы на объекте ведутся согласно установленному графику, несмотря на ограничительные мероприятия в связи со сдерживанием распространения новой коронавирусной инфекции, задержек и срывов в поставках материалов и комплектующих для стройки нет.

«Ледовая арена – один из трех крупных инфраструктурных объектов региона, наряду с региональным волейбольным центром и перинатальным центром, их строительство находится на особом контроле министерства строительства Новосибирской области. Технологический процесс, который применяется при возведении ледовой арены, должен быть непрерывным, поэтому производство не прекращалось ни на один день. Сегодня на объекте ежедневно работает более 200 рабочих, поэтому рисков невыполнения целевых показателей, предусмотренных заключенными контрактами, нет. В настоящее время завершается заливка фундаментной плиты, выполнено уже 78% работ, бетонирование отдельно стоящих ростверков и монолитных вертикальных конструкций первого этажа здания», – отметил министр строительства Иван Шмидт.

В ходе мероприятия представитель генерального подрядчика строительства ледовой арены – ООО «ЭлинАльфа» – доложил о ходе строительства двух дорог от ул. Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены» и от пляжа «Наутилус» вдоль территории арены с заездом на дамбу Октябрьского моста. Оба проезда должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году.

Напомним, решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске», объекты транспортной инфраструктуры города Новосибирска и благоустройства прилегающей территории принято в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации В. В. Путина по вопросу строительства многофункциональной арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске от 08.02.2018 года № Пр231, 08.02.2018 № Пр-232 и от 21.06.2018 № Пр-1063, решением конгресса международной федерации хоккея на льду (IIHF) от 28.05.2018 «О проведении в городе Новосибирске чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду среди молодежных команд 2023 года».

Многофункциональная ледовая арена предназначена для проведения тренировочных мероприятий сборных команд, спортивного резерва и соревнований Всероссийского и международного уровней по хоккею с шайбой и фигурному катанию и по другим видам спорта, различным культурно-массовым и общественным мероприятиям, концертно-развлекательной деятельности для жителей города Новосибирска. Также планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

С учетом сроков проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован не позднее 2022 года. Лимиты финансирования строительства ЛДС на 2020 год составляют около 3,3 млрд рублей, из них из федерального бюджета – порядка 1,4 млрд рублей, из областного бюджета – около 1,9 млрд рублей. Общая сметная стоимость строительства оценивается в 10,5 млрд рублей.



Источник: nso.ru