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7 сотрудников, которых нужно увольнять без зазрения совести

11:30 27.05.2020 Фото: pxhere.com
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Сплетники, по сути, крадут драгоценное рабочее время у себя и своих коллег, а значит, они крадут время у своей компании. Кроме того, позитивному и дружелюбному настрою в компании они точно не способствуют.

7 сотрудников, которых нужно увольнять без зазрения совести

По мнению респондентов, в первую очередь любой компании нужно избавляться от токсичных сотрудников и пессимистов

1, 2. Токсичность и пессимизм (по 78%)

По мнению респондентов, в первую очередь любой компании нужно избавляться от токсичных сотрудников и пессимистов, которые не верят в успех проектов и мешают добиваться результатов коллегам. Именно эти качества набрали больше всего голосов. Токсичные люди никогда не признают собственную неправоту, они склонны к истеричности, пытаются избежать малейшего риска и снять с себя ответственность. Их интересуют только собственная выгода и собственная значимость. Сотрудники-пессимисты, кроме того, всегда готовы признать любое задание невыполнимым уже на стадии постановки задач.

3. Лживость (66%)

Среди самых «вредных» для компании сотрудников HR-специалисты также называли лжецов, на которых нельзя положиться ни коллегам, ни руководству.

4. Неисполнительность (54%)

Такие работники много обещают, но мало делают, ещё хуже, если они только имитируют бурную деятельность.

5. Несамостоятельность (51%)

Работник, неспособный принимать самостоятельных решений даже по самым элементарным вопросам, очень дорого обходится компании, поскольку его постоянно надо кому-то «пинать», направлять и контролировать.

6. Любовь к сплетням (39%)

Сплетники, по сути, крадут драгоценное рабочее время у себя и своих коллег, а значит, они крадут время у своей компании. Кроме того, позитивному и дружелюбному настрою в компании они точно не способствуют.

7. Скука (26%)

Скучающие на работе люди приходят туда исключительно ради получения зарплаты, они предпочитают отсиживаться, отлынивая от заданий большую часть времени.

Анонимный опрос HR-специалистов 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год проводили эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья». Исследование проводилось для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Как объясняет директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование» Алиса Безлюдова, при наборе людей на работу внимание обращают на то, сможет ли кандидат реализовать нужные задачи и подходит ли он компании с точки зрения соответствия её ценностям. А вот уже в процессе работы по разным причинам сотрудник может начать срывать сроки, за спиной руководства критиковать имеющиеся проекты, демотивировать остальных. Негативно на рабочую атмосферу могут влиять и личные отрицательные качества: нежелание узнавать что-то новое, склонность ко лжи и интригам. Грамотный HR-специалист и руководитель всегда стараются нормализовать обстановку, но, если человек систематически наступает на одни и те же грабли, с ним лучше расстаться.

Источник: ведомостинсо.рф

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А где тогда работать пессимистам?

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