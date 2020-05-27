27.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Срочно легла под нож писательница Юлия Шилова. Прорвался грудной имплант

11:24 27.05.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B2sDgwLHovY/
1

» Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесёт». — пишет Юлия.

Срочно легла под нож писательница Юлия Шилова. Прорвался грудной имплант

Шилова сделала операцию по увеличению груди ещё в 90-х годах

Российская писательница Юлия Шилова чуть не умерла после разрыва силиконового импланта. Ей сделали срочную операцию в Санкт-Петербурге.

Как утверждал в ходе судебного процесса хирург, уменьшение размера имплантата было вызвано заботой о здоровье пациентки.

Шилова сделала операцию по увеличению груди ещё в 90-х годах. Недавно она начала испытывать боли — из-за них писательница даже не могла поднимать руки. Оказалось, что содержимое импланта начало растекаться по тканям организма.

 Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесёт, — рассказала она.

По словам врачей, Шилова могла бы умереть, если бы вовремя не обратилась за помощью специалистов. Как рассказала писательница, после операции она почувствовала себя намного лучше и решила установить новые импланты.

Источник: life.ru

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Стоит красота таких жертв?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На 67% упали продажи новых автомобилей Mazda в России
12:03 27-05-2020
На 67% упали продажи новых автомобилей Mazda в России
БердскОбвинил в клевете жалобщицу на фото тренировки с детьми в коронавирус боец Дмитрий Тараторин из Бердска
12:00 27-05-2020
Обвинил в клевете жалобщицу на фото тренировки с детьми в коронавирус боец Дмитрий Тараторин из Бердска
Молитва на прибыль и финансовый достаток для чтения в Вознесение Господне 28 мая 2020 года
11:58 27-05-2020
Молитва на прибыль и финансовый достаток для чтения в Вознесение Господне 28 мая 2020 года
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
11:51 27-05-2020
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
БердскПогулял без маски на 1000 рублей в коронавирус: наказал штрафом нарушителя масочного режима суд Бердска
11:45 27-05-2020
Погулял без маски на 1000 рублей в коронавирус: наказал штрафом нарушителя масочного режима суд Бердска
Ребенок умолял 40-летнюю развратную маму остановить эротическую он-лайн трансляцию
11:39 27-05-2020
Ребенок умолял 40-летнюю развратную маму остановить эротическую он-лайн трансляцию
Получат новое жилье больше 1000 человек и переедут из аварийных домов в Новосибирской области
11:30 27-05-2020
Получат новое жилье больше 1000 человек и переедут из аварийных домов в Новосибирской области
7 сотрудников, которых нужно увольнять без зазрения совести
11:30 27-05-2020
7 сотрудников, которых нужно увольнять без зазрения совести
Перебросила боевую авиацию Россия в Ливию? Новые обвинения США
11:24 27-05-2020
Перебросила боевую авиацию Россия в Ливию? Новые обвинения США
Срочно легла под нож писательница Юлия Шилова. Прорвался грудной имплант
11:24 27-05-2020
Срочно легла под нож писательница Юлия Шилова. Прорвался грудной имплант