Срочно легла под нож писательница Юлия Шилова. Прорвался грудной имплант

» Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесёт». — пишет Юлия.

Шилова сделала операцию по увеличению груди ещё в 90-х годах Российская писательница Юлия Шилова чуть не умерла после разрыва силиконового импланта. Ей сделали срочную операцию в Санкт-Петербурге.

Как утверждал в ходе судебного процесса хирург, уменьшение размера имплантата было вызвано заботой о здоровье пациентки.

Шилова сделала операцию по увеличению груди ещё в 90-х годах. Недавно она начала испытывать боли — из-за них писательница даже не могла поднимать руки. Оказалось, что содержимое импланта начало растекаться по тканям организма.

— Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесёт, — рассказала она.