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Ребенок умолял 40-летнюю развратную маму остановить эротическую он-лайн трансляцию

11:39 27.05.2020 Фото: pxhere.com
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Судя по диалогу, женщина занимается подобным при ребёнке уже не в первый раз. В своё оправдание она заплетающимся языком сказала мальчику, что «хочет отдохнуть», а его призвала быть мужчиной.

Ребенок умолял 40 летнюю развратную маму остановить эротическую он лайн трансляцию

В самый разгар прямого эфира женщину прервал её малолетний сын, находившийся в этот момент в соседней комнате

Пьяная 40-летняя жительница подмосковных Химок устроила развратную трансляцию на одном из сайтов знакомств. В самый разгар прямого эфира женщину прервал её малолетний сын, находившийся в этот момент в соседней комнате. Запись «горячего» стрима появилась в соцсетях.

Судя по диалогу, женщина занимается подобным при ребёнке уже не в первый раз. В своё оправдание она заплетающимся языком сказала мальчику, что «хочет отдохнуть», а его призвала быть мужчиной и напомнила о пьющем деде. Ребёнок же настаивал на том, чтобы мама отправилась отдыхать в постель.

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала Лайфу, что в настоящее время полиция проводит проверку. Она добавила, что семья раньше в поле зрения органов системы профилактики не попадала.

Источник: life.ru

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