Рожают без горячей воды в роддоме Бердска. Ее не будет 31 мая. В соседних домах Микрорайона тоже

В дальнейшем, мы постараемся во время ремонта горячую воду не отключать,- заверил заместитель главы администрации по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

До 31 мая дадут воду в районе роддома в Микрорайоне

О том, когда дадут воду в районе роддома в Микрорайоне рассказал «Курьер.Среда.Бердск» заместитель главы администрации по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 27 мая.

— В Микрорайоне отключали горячую воду в 176 домах на период гидравлических испытаний. Они закончены. Дали горячую воду. Остался дефект 1 км трубы в районе роддома. Поменяли 400 м, еще должны поменять 600 м. Работы ведутся, до конца недели (31 мая) в районе роддома будет горячая вода. В дальнейшем, мы постараемся во время ремонта трубы горячую воду не отключать,- рассказал Владимир Николаевич.