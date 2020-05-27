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Рожают без горячей воды в роддоме Бердска. Ее не будет 31 мая. В соседних домах Микрорайона тоже

14:00 27.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В дальнейшем, мы постараемся во время ремонта горячую воду не отключать,- заверил заместитель главы администрации по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Рожают без горячей воды в роддоме Бердска. Ее не будет 31 мая. В соседних домах Микрорайона тоже
До 31 мая дадут воду в районе роддома в Микрорайоне

О том, когда дадут воду в районе роддома в Микрорайоне рассказал «Курьер.Среда.Бердск» заместитель главы администрации по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 27 мая.

— В Микрорайоне отключали горячую воду в 176 домах на период гидравлических испытаний. Они закончены. Дали горячую воду. Остался дефект 1 км трубы в районе роддома. Поменяли 400 м, еще должны поменять 600 м. Работы ведутся, до конца недели (31 мая) в районе роддома будет горячая вода. В дальнейшем, мы постараемся во время ремонта трубы горячую воду не отключать,- рассказал Владимир Николаевич.

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От редакции

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Аноним, 27 мая 2020 14:59
НВР: нет, сегодня утром отключили. Но мы уже привыкли к ежегодным отключениям, установили водонагреватель. Странно, что в роддоме нет водонагревателей. Я считаю что такие важные объекты на случай аварий и отключений в обязательном порядке должны быть оборудованы системами нагрева воды.

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