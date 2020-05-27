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Обнаружили коронавирус у кошки в России. Могут ли домашние животные стать разносчиками болезни?

13:45 27.05.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее в мире были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми.

Обнаружили коронавирус у кошки в России. Могут ли домашние животные стать разносчиками болезни?
E кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.

«Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР», — говорится в сообщении организации.

В результате исследования у животного выявили наличие коронавируса.

О каких-либо симптомах заболевания, а также о том, болели ли коронавирусом хозяева животного, не сообщается. Кошку поместили на карантин «по месту нахождения».

Ранее в мире были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми. Как представляется, восприимчивыми к инфекции также являются хорьки. В лабораторных условиях установили возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19.

COVID-19 передается преимущественно воздушно-капельным путем, то есть через капли, которые выделяются из дыхательных путей больного, например при кашле, чихании или при общении.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Кошки опасны?

котолюб, 27 мая 2020 14:17
Кошки не чихают, но могут вылизывать хозяина. А значит, передать вирус могут. Хотя это и очень редкое событие.
a.danilov, 27 мая 2020 14:56
моя чихает иногда))

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