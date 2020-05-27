Сильнейшие магнитные бури ожидаются 28 и 29 мая 2020 года: Как успешно пережить солнечные вспышки метеозависимым

28 и 29 мая на Солнце произойдут сильные вспышки, а значит, что и магнитное поле Земли будет колебаться сильнее, чем обычно. Эксперты предсказывают сильные магнитные бури в эти числа. Метеозависимые люди могут чувствовать изменения уже сегодня: головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление.
Как успешно пережить сильные магнитные бури 28 и 29 мая?
Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание, снижение стресов, употребление не менее 2 литров воды в день, умеренные физические нагрузки. В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать. Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения.
Да
Да.. головокружение
Да, всегда, я метеочувствительная.
Да.
Головная боль головокружение ташнота
Да, головокружения, повышения давления.