Старинный оклад иконы Митрофана Воронежского и Тихона Задонского в фундаменте затопленной Сретенской церкви нашли кладоискатели в Бердске. Отец Михаил показал его на видео

Оклад пролежал под водой 67 лет. В нем нет иконы, только отверстие под лики, руки.Священнослужитель считает, что уникальная находка появилась в пандемию коронавируса не просто так. Это знак.

Отец Михаил показал оклад старинной иконы

21 мая в храм в честь Сретения Господня был передан оклад иконы святых Митрофана Воронежского и Тихона Задонского. По предварительной оценке, икона была создана в конце XIX — начале XX века, но деревянная часть образа утрачена, сохранился только оклад. Его нашли на дне обмелевшего весной этого года Обского водохранилища бердчанин Дмитрий Нечитайло и новосибирец Дмитрий Шпак.

«Курьер. Среда. Бердск» побывал сегодня, 27 мая, в храме в честь Сретения Господня, где отец Михаил показал настоящую реликвию Бердска.

Как нашли оклад

Увлекающийся многие годы поиском уникальных вещей, скрытых под пластом земли, бердчанин Дмитрий Нечитайло рассказал «Курьер. Среда. Бердск», почему он и его тезка решили передать уникальную находку в храм в честь Сретения Господня.

-В этом году начали поиск в старом Бердске. Нашли оклад под фундаментом разрушенной церкви. Из грязи достали, казалось бы, обыкновенную жестянку. Это было в конце апреля. Икона уникальная, не рядовая. Поэтому мы и решили ее передать в храм. Ну а почему он должен лежать дома? Это история все-таки, — рассказал Дмитрий Александрович «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 мая.

Лик — это личность

Автор видео Марина Волкова



Батюшка храма в честь Сретения Господня отец Михаил рассказал, что оклад размером 11,5 см на 13,5 см медный, а это значит, что она создана не в начале XIX века, а уже гораздо в позднем периоде, начала XX века. Это чеканка сделана механическим способом. А значит, иконы уже были поставлены в производство на тираж. Наверное, уже расходились по Российской Империи, предположил батюшка.

Известно, что в 1908-1910 годах в Бердске были три часовни. Две из них стояли в деревнях, а один назывался походным храмом. Как раз названный в честь святителя Тихона Задонского, одного из святых который изображен на этой иконе. Поскольку оклад был найден в Сретенском храме, то преемственность сохранилась, та историческая нить, связь поколений.

В окладе нет иконы, только отверстие под лики, руки. Отец Михаил показал на фотографии образец походной церкви. Такая часовня была и на одном из заводов купца Горохова. Палатку ставили и рабочие могли в праздники помолиться.

— Святители очень удивительны и интересны. Ведь икона — это лик, за ликом стоит личность, а за личностью — житие интересное. Известно, что святитель Митрофан Воронежский жил в XVII веке и это были петровские времена. Когда Господь призвал его к святительству, одной из его деятельностью было помогать Петру I строить флот в Воронеже. Но он, однако, не всегда делал реверансы Петру. Когда тот пригласил его во дворец, Митрофан Воронежский отказался, сославшись на то, что во дворце стоят языческие статуи. И тогда Петр убрал эти статуи. Само звание святитель — просветительское, это учитель. Они просвещали народ и каждый из них оставил после себя труды. Я нашел добрые слова, которые относятся к истории нашего города — Бердску.

Например, Митрофан Воронежский в начале своего святительства разослал по своей епархии окружное послание. Как раз тогда была смута и церковный раскол:

Пастырям, подавайте пример доброй жизни, учите людей своих и молитесь о них, укрепляя их Святыми Тайнами; наипаче же неверных просвещайте святым Крещением, а согрешивших приводите к покаянию. Будьте внимательны к болящим, чтобы не отошли от сей жизни без причащения Святых Таин.

Сегодня идет период всеобшей пандемии. Такие слова актуальны. Ведь храмы сегодня закрыты от всеобщего посещения, у нас сейчас забота о людях, которые заболели, чтобы они не ушли без причастия.

В своем духовном завещании он напоминает нам правила мудрых мужей, которые можно отнести к деятельности купца Горохова и любого благоразумного предпринимателя:

Употреби труд, храни мерность — богат будешь; воздержно пей, мало ешь, здрав будешь; твори благо, бегай злаго — спасен будешь.

А Тихон Задонский родился в начале XVIII века и отошел в конце века. Он был близок к народу по своему простому происхождению и начальному воспитанию. Поэтому особенно любил людей простого звания, умел с ними сближаться искреннем словом, находя доступ к сердцу каждого. Он оставил много учений после себя.

Вид оклада иконы с внутренне стороны

Хочется привести выдержку из книги «Плоть и дух. Взаимная их борьба в человек»: Что польза называться христианином, но не быть им. Истинного христианина показывает не имя христианское, а подвиг против плоти и всякого греха.

Эти слова очень актуальные. Я, как верующий человек, воспринимаю обретение такой иконы, как некое указание на то, что нам нужно обратить внимание. Что нам хотят сказать святые люди своим явлением. Потому что лик это всегда икона, образ — это напоминание о святом. Окно, через которое они смотрят на наш мир. Это некий диалог. Не только мы можем молиться, но и прочитать, что нам говорят, — рассказал отец Михаил.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2016 году, готовясь к празднованию 300-летия Бердска, на берегу был заложен камень в основании храма Тихона Задонского.

Священнослужитель предположил, почему два лика святых изображены на одной иконе. Так, по месту рождения и захоронения оба святых из Воронежской области. Там и сегодня Митрофан Воронежский почивает мощами. Хотя исторически их по жизни разделяет век.

Что же станет теперь с окладом святых? В Бердске есть человек, который профессионально занимается написанием икон. И икона будет написана.

— Мне бы лично хотелось, чтобы она не была закрыта окладом. Чтобы они рядышком находились, чтобы было видно исторически видно — вот оклад, а вот икона. На окладе видны только лики. На чеканке меди невозможно передать красоты иконы. Неизвестно, как она была написана, было ли под окладом все изображение, — рассказал отец Михаил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 мая.