Глобальное переселение на дачи россиянам не грозит

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин предрек, что после окончания эпидемии россияне вернутся в квартиры, а дачи и коттеджи останутся запасным аэродромом и местом отдыха на выходных.

В России требуется вводить новые стандарты качества жилья

Стасишин сказал, что загородные дома точно не останутся постоянным местом проживания, «потому что когда вы будете тратить 2-2,5 часа на то, чтобы доехать до работы, я думаю, через две-три недели у вас ощущение комфортного проживания будет исчерпано, особенно когда дети в школу пойдут».

Замминистра отметил, что все-таки в современных реалиях жить и работать надо в квартире. «Месяц можно дистанционно поработать, ну полтора месяца, а потом без общения с людьми, без живой передачи информации и даже там каких-то конфликтов точно не будет развития», — подчеркнул Стасишин.

Также он добавил, что в России требуется вводить новые стандарты качества жилья. «Точно могу сказать, что будет тренд на увеличение объемов квадратных метров квартир в случае роста доходов населения, на улучшение качества микрорайонов, в которых живут люди. Это стопроцентно будет», — подытожил Стасишин.

Источник: Лента