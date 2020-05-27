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Хоть замойся: Если каждый не позаботится о собственной безопасности в коронавирус — это бесполезно, заявил вице-мэр Захаров

16:30 27.05.2020, Елена Белоусова Фото: pexels.com
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Два раза в неделю обрабатывается гипохлоридом подъезды и остановки. Несколько раз в неделю улицы обеззараживаются водой с гипохлоридом.

Хоть замойся: Если каждый не позаботится о собственной безопасности в коронавирус это бесполезно, заявил вице мэр Захаров
Ношение маски защищает от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Хоть замойся: Если каждый не позаботится о собственной безопасности в коронавирус это бесполезно, заявил вице мэр Захаров

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Во время пандемии коронавируса усилены меры. Два раза в неделю обрабатывается гипохлоридом подъезды и остановки. Обеспыливаются улицы каждый день водой, несколько раз в неделю улицы обеззараживаются водой с гипохлоридом.

— Вчера я был в Сбербанке. Было много народа, около 20 человек. Только два человека в масках я и молодой человек. Все остальные были без масок. Можно сколько угодно протирать ручки сбербанка, мыть двери и пол но при несоблюдении дистанции и отсутствии масок вероятность нежелательных контактов усиливаются. Можно сколько угодно мыть, но если каждый не позаботится о собственной безопасности, это бесполезно,- рассказал вице-мэр Бердска Владимир Захаров на пресс-подходе 27 мая.

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От редакции

Маска спасает от коронавируса?

Аноним, 27 мая 2020 16:44
НВР:
Спасает комплекс мер.
Аноним, 27 мая 2020 16:45
- Хоть замойся, - выругался вредитель и отключил горячую воду.
У кого еще нет горячей воды и почему?
Евгений, 27 мая 2020 16:54
НВР:
Да. Спасает. Много примеров других стран не с таким глупым отношением к себе и окружающим.
Аноним, 27 мая 2020 17:27
Пора выпускать цитатник высказываний Захарова на все случаи жизни, очень глубоко и всегда своевременно, просто кладезь чиновничьей мудрости... Спасибо...

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