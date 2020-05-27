Хоть замойся: Если каждый не позаботится о собственной безопасности в коронавирус — это бесполезно, заявил вице-мэр Захаров

Два раза в неделю обрабатывается гипохлоридом подъезды и остановки. Несколько раз в неделю улицы обеззараживаются водой с гипохлоридом.

Ношение маски защищает от коронавируса

Во время пандемии коронавируса усилены меры. Два раза в неделю обрабатывается гипохлоридом подъезды и остановки. Обеспыливаются улицы каждый день водой, несколько раз в неделю улицы обеззараживаются водой с гипохлоридом.

— Вчера я был в Сбербанке. Было много народа, около 20 человек. Только два человека в масках я и молодой человек. Все остальные были без масок. Можно сколько угодно протирать ручки сбербанка, мыть двери и пол но при несоблюдении дистанции и отсутствии масок вероятность нежелательных контактов усиливаются. Можно сколько угодно мыть, но если каждый не позаботится о собственной безопасности, это бесполезно,- рассказал вице-мэр Бердска Владимир Захаров на пресс-подходе 27 мая.