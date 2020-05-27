Убийство 12-летней девочки Кати подозревали силовики в Екатеринбурге. Ее искали сутки

Пропавшая девочка

12-летняя Катя из Екатеринбурга пропала сутки назад, в первой половине дня 26 мая. Хорошая, правильная девочка из благополучной семьи, проживающей в районе ЖБИ, утром во вторник отпросилась у родителей погулять. Сказала, что они с подружкой хотят покататься на роликах. Мама с папой ей разрешили, а сами

уехали на дачный участок. Вернулись в обед – дочки дома нет, зато ролики, вон они, где лежали в квартире, там и лежат…

«Обеспокоенная мама начала звонить своему ребенку на сотовый, но телефон был уже отключен. В полиции подчеркнули, что семья, где проживает Екатерина, — полная, благополучная, на учете никогда не состояла. Из дома девочка ранее никогда не уходила», — сообщает 27 мая интернет-портал E1.

Через сутки, утром 27 мая появилась новая информация: Катя могла уехать из дома на велосипеде. Он стоял на балконе, и родители, в тревоге и суматохе, не сразу заметили его исчезновение. Кстати, подружка, с которой Катя якобы собиралась кататься на роликах, говорит, что они в тот день вообще встречаться не договаривались.

Всю ночь на 27 мая и все утро в Екатеринбурге шли широкомасштабные поиски девочки. Вот информация на 12.00 местного времени: полиция и добровольцы обходят подъезды и переулки, прочесывают Шарташский лесопарк, просматривают записи с камер видеонаблюдения. Поиск продолжался всю ночь на 27 мая, но результата не дал. Девочку продолжают искать. Уже установлено, что последний раз телефон Кати пеленговался в районе парка на Шарташе.

Тем временем следственное управление СКР по Свердловской области возбудило по факту исчезновения несовершеннолетней уголовное дело по статье «Убийство». Об этом 27 мая сообщается на официальном сайте ведомства.

А буквально через час после возбуждения уголовного дела пришла долгожданная новость — Катю нашли живой. Об этом сообщили ВКонтакте волонтеры отряда «Лиза Алерт». Где нашли девочку — пока не уточняется.

Источник: province.ru