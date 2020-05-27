Массово заразились коронавирусом 22 постояльца и 4 сотрудника дома ветеранов в Орловской области. Этим заинтересовался СК

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан).

Распространение заболевания стало возможным в результате несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан).

Предварительно установлено, что в мае 2020 года БУ ОО «Центр социального обслуживания населения Дмитровского района» выявлен очаг заражения COVID-19. В числе заболевших четыре сотрудника и 22 постояльца заведения.

По данным следствия, распространение заболевания стало возможным в результате несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком