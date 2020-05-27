Не от старости: от сердечных приступов и онкологии умирают жители Новосибирской области. И Бердска тоже

В 2019 году в области от болезней системы кровообращения умерло 17,7 тыс. человек (50% всех смертей). Второе место по числу смертей занимают новообразования, которые стали причиной смерти 6,8 тыс. человек, или 19%.

Итоги 2019 года по естественному движению характеризуются сокращением рождаемости, смертности и увеличением естественной убыли населения

В 2019 году в области от болезней системы кровообращения умерло 17,7 тыс. человек (50% всех смертей). Второе место по числу смертей занимают новообразования, которые стали причиной смерти 6,8 тыс. человек, или 19%, сообщает Новосибирскстат.

На третьем месте стоят внешние причины – 2,7 тыс. человек, или 8%. По трем

основным причинам умерло 27,3 тыс. человек, на их долю пришлось 77% .



На другие классы причин смерти приходится примерно по 3-4% умерших.Показатель младенческой смертности в области составил 5 умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми и снизился за год на 4%.Таким образом, итоги 2019 года по естественному движению характеризуются сокращением рождаемости, смертности и увеличением естественной убыли населения.