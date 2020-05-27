Фото дня: самую сопливую улицу Бердска — Красноармейскую — готовят к укладке асфальта

27 мая техника начала срезать старый асфальт с улицы, на которой круглый год лужи.

Ул.Красноармейскую готовят к капремонту

27 мая техника начала срезать старый асфальт с улицы, на которой круглый год лужи. Это одна из самых загруженных и самых убитых дорог Бердска. И почему-то ее всегда топит, она всегда плачет. Ждем-с.