27 мая техника начала срезать старый асфальт с улицы, на которой круглый год лужи. Это одна из самых загруженных и самых убитых дорог Бердска. И почему-то ее всегда топит, она всегда плачет. Ждем-с.
Фото дня: самую сопливую улицу Бердска — Красноармейскую — готовят к укладке асфальта
27 мая техника начала срезать старый асфальт с улицы, на которой круглый год лужи.
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От редакции
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Если бы плитами дорогу уложили...
По сути: нет, при таком трафике скоро опять развалится - нужна реконструкция с правильно обустроенной "подушкой".