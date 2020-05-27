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Фото дня: самую сопливую улицу Бердска — Красноармейскую — готовят к укладке асфальта

16:01 27.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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27 мая техника начала срезать старый асфальт с улицы, на которой круглый год лужи.

Фото дня: самую сопливую улицу Бердска Красноармейскую готовят к укладке асфальта
Ул.Красноармейскую готовят к капремонту

27 мая техника начала срезать старый асфальт с улицы, на которой круглый год лужи. Это одна из самых загруженных и самых убитых дорог Бердска. И почему-то ее всегда топит, она всегда плачет. Ждем-с.

Фото дня: самую сопливую улицу Бердска Красноармейскую готовят к укладке асфальта
Фото дня: самую сопливую улицу Бердска Красноармейскую готовят к укладке асфальта
Фото дня: самую сопливую улицу Бердска Красноармейскую готовят к укладке асфальта
Фото дня: самую сопливую улицу Бердска Красноармейскую готовят к укладке асфальта
Фото дня: самую сопливую улицу Бердска Красноармейскую готовят к укладке асфальта
Фото дня: самую сопливую улицу Бердска Красноармейскую готовят к укладке асфальта
Фото дня: самую сопливую улицу Бердска Красноармейскую готовят к укладке асфальта
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От редакции

Надолго сделают?

Аноним, 27 мая 2020 16:12
НВР:
Если бы плитами дорогу уложили...
Аноним, 27 мая 2020 16:19
НВР:
По сути: нет, при таком трафике скоро опять развалится - нужна реконструкция с правильно обустроенной "подушкой".
Аноним, 27 мая 2020 16:51
Набили уже себе подушки финансами так соплями давятся от счастья.
Аноним, 27 мая 2020 16:44
Почему сопливую ?

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