Избил по голове кулаками 1,5-годовалого сына отец в Московской области. Ребенок упал и больше не приходил в сознание

На допросе у следователя обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отец мальчика на почве личных неприязненных отношений нанес ему множественные удары руками

Следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области 27-летнему гражданину одного из соседних государств предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть малолетнего сына (ч.4 ст. 111 УК РФ) .

Ранее сообщалось, что 23 мая 2020 в частном доме в Наро-Фоминском городском округе обнаружено тело полуторогодовалого мальчика. Ребенок находился в ванной с матерью, когда почувствовал себя плохо, упал и больше в сознание не приходил.

Следствием установлено, что отец мальчика на почве личных неприязненных отношений нанес ему множественные удары руками в область головы и туловища. Вследствие этого у ребенка образовалась субдуральная гематома головы, от которой он скончался.

На допросе у следователя обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник: Следком