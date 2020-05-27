Холод идет в Сибирь: заморозки до -5, сильный и очень сильный дождь, шквалистый ветер накроет 27 и 28 часть регионов

В ночь на 28 мая заморозки до -3 и -5 градусов возможны в Новосибирской области и Алтайском крае. В Бердске тоже. Готовьтесь!

Заморозки идут в Бердск в ночь на 28 мая

Сибирский федеральный округ. В Иркутской области 27 мая ливневый грозовой дождь, град, ветер 20-25 м/с, 29-30 мая заморозки (температура ночью -5…0°). Заморозки 28 мая в Омской (температура ночью -5…0°), 28-29 мая в Новосибирской, Кемеровской (до -3°) областях, сообщает Гидрометцентр. В Томской области 28-29 мая заморозки (температура ночью до -3°), 29 мая сильный дождь, гроза, ветер 16-21 м/с. В Алтайском крае 28-29 мая заморозки (температура ночью до -3°), 27 мая сильный грозовой дождь, град, ветер до 25 м/с. В Республике Алтай 27-30 мая в горах лавиноопасно, 27-28 мая по высокогорью ветер 28-32 м/с, 29 мая заморозки (температура ночью до -2°). В центральных, южных районах Красноярского края, в Хакасии 28-30 мая заморозки (температура ночью до -3°), 27 мая сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. В Тыве 28-31 мая заморозки (температура ночью до -3°), 27 мая сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, 27-28 мая ветер 22-27 м/с. 27-29 мая в Новосибирской области, на юге Омской, западе Томской областей, в Алтайском крае, на юге Эвенкии, западе Тывы, в Иркутской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Дальневосточный федеральный округ. В Бурятии 27-28 мая сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, пыльная буря, 28 мая сильный мокрый снег, временное установление снежного покрова, налипание мокрого снега, ветер 25-28 м/с, понижение температуры на 10° и более. 28 мая в Якутии сильный дождь, ветер 16-21 м/с. 29-30 мая в Чукотском автономном округе дождь, на побережье ветер до 25 м/с. 27-29 мая в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском краях, в центральных районах Якутии высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

ФАКТИЧЕСКИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ И ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПОГОДЫ

с 8 ч мск 26.05.2020 г. до 8 ч мск 27.05.2020 г.

Сибирский федеральный округ. В Хакасии 26 — ночью 27 мая ветер 24-26 м/с, в горах (М Ненастная) до 32 м/с, ночью 27 мая заморозки (температура до -1°). В Иркутской области ночью 27 мая заморозки (температура до -5°), 26 — ночью 27 мая сильный дождь с грозой (до 25 мм), ветер до 21 м/с. В Кемеровской сильный дождь (до 23 мм), гроза, ветер до 32 м/с. В Томской области сильный дождь, гроза (до 16 мм), ветер до 21 м/с. В Красноярском крае: в цен-тральных, южных районах ветер до 25 м/с, сильный дождь (до 48 мм), гроза; в Эвенкийском муниципальном районе сильный дождь (до 16 мм). В Новосибирской области и в Алтайском крае ветер 22-24 м/с.

Дальневосточный федеральный округ. 26 — ночью 27 мая на севере Якутии, юге Камчатского края ветер до 21 м/с.