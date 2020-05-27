Госпитализирован с двусторонней пневмонией подавший в суд на Путина за увольнение экс-глава Чувашии Игнатьев

Сейчас он находится на аппарате ЭКМО — инвазивный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Михаил Игнатьев

По информации источника “Ъ”, бывший губернатор Чувашии (2010–2020) Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких. Экс-чиновник попал в лечебное учреждение в начале мая. Сейчас он находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

ЭКМО — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Это произошло после скандала — господин Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, а видео попало в интернет и вызвало общественный резонанс. Вчера стало известно, что бывший глава региона подал в Верховный суд России на господина Путина, оспаривая увольнение.

Источник: Ъ