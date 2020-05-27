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Два дня не работал светофор на ул. Суворова и Лермонтова в Бердске. Включили 27 мая

17:45 27.05.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Светофор работает, в этом убедился «Курьер. Среда. Бердск». Смотрите видео.

Два дня не работал светофор на ул. Суворова и Лермонтова в Бердске. Включили 27 мая
Светофор не работал два дня

Сегодня, 27 мая, светофор на перекрестке улиц Суворова и Ломоносова наконец-то заработал. Как сообщали читатели «Курьер. Среда=. Бердск», сложности с проездом перекрестка у автовладельце были двое суток.

Автор видео Марина Волкова

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