Два дня не работал светофор на ул. Суворова и Лермонтова в Бердске. Включили 27 мая

Сегодня, 27 мая, светофор на перекрестке улиц Суворова и Ломоносова наконец-то заработал. Как сообщали читатели «Курьер. Среда=. Бердск», сложности с проездом перекрестка у автовладельце были двое суток.
Автор видео Марина Волкова
Светофор работает, в этом убедился «Курьер. Среда. Бердск». Смотрите видео.
Сегодня, 27 мая, светофор на перекрестке улиц Суворова и Ломоносова наконец-то заработал. Как сообщали читатели «Курьер. Среда=. Бердск», сложности с проездом перекрестка у автовладельце были двое суток.
Автор видео Марина Волкова
От редакции
Почему так долго ремонтировали?