Два дня не работал светофор на ул. Суворова и Лермонтова в Бердске. Включили 27 мая

Светофор не работал два дня

Сегодня, 27 мая, светофор на перекрестке улиц Суворова и Ломоносова наконец-то заработал. Как сообщали читатели «Курьер. Среда=. Бердск», сложности с проездом перекрестка у автовладельце были двое суток.

Автор видео Марина Волкова