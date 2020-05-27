Критиковавшегося самоизоляцию священика отстранили от служения в епархии Екатеринбурга

Заштатный клирик Екатеринбургской епархии схиигумен Сергий (Романов) запрещен в священнослужении

В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившим Указ Правящего Архиерея N 32 от 27 апреля 2020 года, упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии.

ЗАШТАТНОМУ КЛИРИКУ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

СХИИГУМЕНУ СЕРГИЮ (РОМАНОВУ)

УКАЗ № 32

Заботясь о благе каждой души верных чад Христовой Церкви в Екатеринбургской митрополии, а наипаче о благочестии священного клира, данного моему смирению в помощь апостольского служения, по долгом исследовании и молитве я нахожу необходимым дать Вашему Высокопреподобию несколько указаний, дабы служение Ваше не потерпело ущерба.

Следуя словам Господа, сказанным в Евангелии от Матфея о способах решения всяческих недоумений с братом: «… пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви…», — я неоднократно имел с Вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз и в присутствии других людей относительно содержания Ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву. Теперь я вынужден обратиться к Вам перед лицом всей Церкви, в надежде быть услышанным хотя бы на этот раз.

Напомню, что при Вашем пострижении в Великую Схиму епископ произносил следующие памятные слова: «Брат наш, постризает второе власы главы своея, в знамение конечнаго отрицания мира, и всех яже в мире, и в конечное отвержение своея воли, и всех плотских похотей, и во еже в безмолвии и детельнем приседении себе внимати, во имя Отца и Сына и Святаго Духа; рцем вси о нем: Господи, помилуй». Посему, заботясь о спасении Вашей вечной души, желая облегчить Вам исполнение великосхимнических монашеских обетов об отвержении своей воли и безмолвии, я благословляю Вам, а Вас прошу принять это благословение как послушание Святой Церкви и Её Божественного Главы – Христа, следующее:

Поскольку учительная власть в Святой Церкви принадлежит епископам, которую те делегируют пресвитерам, но равно могут и отказать пресвитеру в данном праве, как об этом свидетельствуется в толковании Вальсамона на 58-е Апостольское правило: «Пресвитеры учат с дозволения епископа, а не самовольно», являясь Вашим Правящим Архиереем, от которого Вы черпаете право священнодействовать и проповедовать — отныне прекращаю делегировать Вам право учить, проповедовать и назидать в рамках публичной проповеди и частных духовных советов.

— Вы не должны возглавлять совершение Божественной Литургии и сослужить на ней, равно как не должны совершать иные общественные и частные богослужения, Таинства и требы, не исключая чин экзорцизма. Это требование тем более уместно, что Вы предпочли уйти за штат клира Екатеринбургской епархии, что само по себе предполагает ограничение прав священнодействия.

— Вы не можете принимать исповедь ни в храме, ни в келлии.

— Вы не можете покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без моего письменного благословения.

— Вы не можете совершать монашеские постриги и благословлять кому-либо их совершение.

— Вы не лишаетесь права возлагать на себя наперсный крест и причащаться Святых Христовых Таин.

Напоминаю Вам повеление святого Игнатия Богоносца: «Без епископа никто не делай ничего, относящегося до Церкви. Только та Евхаристия должна почитаться истинною, которая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит это… Не позволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви; напротив, что одобрит он, то и Богу приятно, чтобы всякое дело было твердо и несомненно» (Послание к Смирнянам, 7).

Потому, как Ваш епископ, я благословляю Вам послужить Святой Церкви безмолвием, затвором и молитвой, чего так не хватает современному бурному и многомятущемуся миру и что Вы сами избрали для себя, принимая Великую Схиму.

КИРИЛЛ,

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский

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« 26 » мая 2020 г.

ЗАШТАТНОМУ КЛИРИКУ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

СХИИГУМЕНУ СЕРГИЮ (РОМАНОВУ)

УКАЗ № 41

Определением Нашим от сего мая 26 дня Вы, за нарушение Указа № 32 от 27 апреля 2020 года, запрещаетесь в священнослужении без права ношения наперсного креста впредь до решения епархиального суда Екатеринбургской епархии.

КИРИЛЛ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский

Источник: ekaterinburg-eparhia.ru