Дочь Веры Глаголевой родила Александру Овечкину второго сына

Дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская родила известному хоккеисту Александру Овечкину второго сына, которого назвали Илья. Счастливый папа сразу же сообщил об этом событии на своей странице в instagram:
Спасибо тебе ,моя любимая @nastyashubskaya за нашего очаровательного малыша!я самый счастливый!!я вас очень люблю!Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир,наш мальчик!❤️
Звезды российской эстрады наперебой стали писать поздравления и пожелания молодому отцу. Максим Галкин, Артур Пирожков, Глюкоза, Ольга Бузова и Марина Кравец были в числе первых поздравителей.
Илья Александрович Овечкин появился на свет 27.05.2020 с ростом 55 см и весом 3800 гр.