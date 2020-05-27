Кто возместит ущерб? Разбила вырванная в ураган ветка тополя ехавший Nissan Sunny по ул. Комсомольской в Бердске. Смотри видео и фото

Момент ДТП во время стихии записал видеорегистратор двигавшегося следом авто. Потерпевший оценил ремонт в 50 тыс. рублей. Но раздумывает, есть ли смысл судиться.

У «Ниссана» разбито лобовое стекло, помяты крыша и дверь

Во время урагана в Бердске 26 мая упавшие деревья повредили как минимум три автомобиля. Это подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» вице мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Шторм наделал в городе немало бед — оборвал ЛЭП и оставил без электричества и воды центральную часть города, срывал крыши домов. Но и это еще не все.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», сорванные с тополей ветки изуродовали Nissan Sunny Александра. Он попал в самое «пекло» урагана с ливнем на ул. Комсомольской. У дома №4 на его автомобиль прямо во время движения рухнула большая ветка. Этот момент запечатлел видеорегистратор проезжавшей следом машины.

Александр остановился чуть дальше, чтобы не тормозить движение по Комсомольской и снял на фото последствия урагана.



— Разбито стекло, крыша вся помята, дверь, крошка в салон высыпалась, стекло вот-вот выпадет. Ко мне подъехал другой водитель, сказал, что у него есть запись видеорегистратора, где видно, что ветка упала. Ремонт обойдется примерно в 50 тыс. рублей. Пока не знаю, что делать. Получится ли отсудить… Нужно еще разобраться, кто отвечает за участок дороги, где дерево это стоит, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр.

По его словам, приехавший на место происшествия участковый полиции ввел его в заблуждение:

— Он спросил: «Претензии есть?». Есть. «А к кому, к дереву что ли? Вам все равно за это никто не заплатит». В итоге я расписался в протоколе в том, что не имею претензий.

Позже, он понял, что поступил неправильно. Но в тот момент под давлением полицейского растерялся — не каждый день на машину ветки падают. А теперь полиция пришлет отказной материал. Сейчас Александр вообще решил вообще прекратить всякие разбирательства.

— Собирать справки для суда — на это надо время. А его у меня нет — работаю. Кроме этого, нужны деньги на защиту. Расходы уже пошли. На автоэкспертизу надо 4000 рублей. Может, просто отремонтировать машину и — все. На это пустить деньги. Ведь я могу и проиграть суд, — рассуждает Александр.

Прокурор Бердска Роман Сивак посоветовал потерпевшему не опускать руки, снова обратиться в полицию.

— По перспективам дела пока сказать трудно. Нужно выяснять, чей земельный участок, было ли дерево аварийным и множество других нюансов. Каковы в этом отношении полномочия органов местного самоуправления, когда ситуация связана с природными катаклизмами. Чтобы заявление в прокуратуру написать, денег тратить не нужно, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Роман Сивак.

Другой вариант, по его словам, — обратиться в полицию, к начальнику отдела МВД по Бердску с просьбой разобраться. Или заявить, что он несогласен с подписанным накануне протоколом и хочет дать дополнительные пояснения, может быть, предоставить дополнительных свидетелей того, что его машину повредила ветка.

— Надо обратиться в полицию с заявлением лично с просьбой детально разобраться в обстоятельствах ДТП, которое произошло после падения ветки. Потом следует дождаться официального ответа на заявление. Тогда можно будет в случае несогласия пойти в суд, так как будет на руках официальная бумага, или в прокуратуру. Это самый правильный вариант, — констатировал прокурор Бердска.