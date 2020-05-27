Ковидная вечеринка даст прирост инфекции в Новосибирске

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область: удвоение числа заболевших COVID-19 — вплотную у отметки «раз в 15 дней»

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитал показатель удвоения — изменение динамики роста числа заболевших коронавирусом в регионе с 21 по 27 мая. ВАЖНО: Показатель удвоения показывает, как быстро распространяется коронавирус. Это ответ на вопрос: за сколько дней заболевших в регионе станет в два раза больше? Чем медленнее растет число больных с диагнозом «коронавирусная инфекция», тем лучше общая картина, тем больше дней уходит на удвоение. Россия на 3-м месте в мире после США и Бразилии по числу заболевших. В СФО несколько последних дней показатель удвоения уверенно стоит на отметке «раз в 15-17 дней». За неделю в округе наблюдается некоторое улучшение и приближение к черте, за которой количество заболевших будет удваиваться раз в 17 дней и реже. При этом число случаев COVID-19 все еще продолжает нарастать.

ДИНАМИКА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

27 мая количество заболевших COVID-19 в Новосибирской области достигло 2397 человек, увеличившись за неделю более чем на 400 случаев. Тем не менее, с 21 по 27 мая показатель удвоения числа заболевших в регионе относительно стабильно держался на отметке «один раз в 13-15 дней».

27 мая картина немного изменилась — теперь показатель на границе, за которой удвоение прогнозируется раз в 15 дней и реже. Таким образом, Новосибирская область — в группе наиболее благополучных регионов СФО, наряду с Кузбассом и Алтайским краем. Однако дальнейшего улучшения обстановки в регионе может не случиться из-за нарушений, таких как многолюдная уличная вечеринка, состоявшаяся в Новосибирске в ночь на 25 мая. «Антилидер» СФО — это по-прежнему Республика Тыва, там удвоение происходит раз в 4 дня, и ситуация улучшилась лишь очень немного. ИЦК предупреждает — замедление показателей удвоения вовсе не означает окончание эпидемии. Помните — ослабление ограничений не означает отсутствие опасности. До сих пор единственным эффективным способ справиться с заболеваемостью остается ограничение социальных контактов и соблюдение санитарных требований.