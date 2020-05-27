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43 млн руб. «отмыли» организаторы финансовой пирамиды и потратили на рестораны и путешествия. Офисы были по всей России и в Бердске

18:11 27.05.2020 Фото: pixabay.com
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Офисы мошенников были открыты в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, в Биробиджане в Еврейской автономной области и Новосибирской области. Работа офисов активно рекламировалась на региональных телеканалах.

43 млн руб. отмыли организаторы финансовой пирамиды и потратили на рестораны и путешествия. Офисы были по всей России и в Бердске
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Сотрудники правоохранительных органов доказали причастность двух жителей Хабаровска к организации финансовой пирамиды с многомиллионным ущербом для участников. Об этом сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

«Жертвами мошеннических действий подсудимых стали 99 граждан из разных регионов. Мужчины создали четыре аналогичные организации, которые работали по принципу финансовой пирамиды с 2014 по апрель 2016 года», — говорится в сообщении.

Они не вели никакую фактическую предпринимательскую деятельность. Проценты участникам выплачивали за счет денег, полученных от новых заемщиков. При обращении в офис люди заключали договор займа сроком от трех месяцев до одного года под 30% годовых с ежемесячной выплатой процентов. По окончании срока займа клиентов убеждали заключить новый договор на более выгодных условиях с увеличением процентных выплат.

Офисы были открыты в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, в Биробиджане в Еврейской автономной области, в Новосибирске и Бердске Новосибирской области. Работа офисов активно рекламировалась на региональных телеканалах.

«Полученные денежные средства расходовались подсудимыми на личные нужды. В том числе, на приобретение дорогостоящей техники, автомобилей, посещение ресторанов, путешествия за рубеж, ремонты квартир. Всего за указанный период ими было привлечено более 43 миллионов рублей», — уточняется в сообщении.

В 2016 году средства на выплаты процентов заемщикам закончились, офисы стали закрываться. Один из организаторов пирамиды попытался скрыть документы. Было возбуждено дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), один из фигурантов в итоге заключил досудебное соглашение. В настоящее время он отбывает наказание в колонии общего режима. Второго организатора суд признал виновным и отправил его в колонию общего режима на 7,5 лет.

Источник: 27.мвд.рф

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