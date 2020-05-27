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Сгорела ночью во сне пенсионерка в смертельном пожаре в Новосибирской области. Причина — замыкание проводки

18:39 27.05.2020 Фото: 54.mchs.gov.ru
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В результате пожара огнем уничтожена веранда на площади 20 квадратных метров, а также повреждены домашние вещи и мебель на площади 9 квадратных метров.

Сгорела ночью во сне пенсионерка в смертельном пожаре в Новосибирской области. Причина замыкание проводки
Короткое замыкание электропроводки стало причиной трагического пожара

В Мошковском районе Новосибирской области аварийное состояние электропроводки привело к пожару в жилом доме. Оперативные действия пожарных МЧС России позволили не допустить полного уничтожения дома. К сожалению, в результате пожара погибла пенсионерка.

27 мая в 01:56 (вр. местн.) поступило сообщение о возгорании в частном жилом кирпичном доме на двух хозяев в селе Новомошковское. Через 6 минут первый пожарные расчеты были на месте. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений открытым огнем горела веранда, внутри дома было плотное задымление одной из квартир. Меньше десяти минут потребовалось огнеборцам МЧС России, чтобы локализовать пожар и не допустить его перехода на соседнюю квартиру, хозяева которой эвакуировались самостоятельно. В ходе разведки звена газодымозащитной службы в задымленной квартире была обнаружена женщина без признаков жизни.

Сгорела ночью во сне пенсионерка в смертельном пожаре в Новосибирской области. Причина замыкание проводки

По предварительной информации причиной пожара стал аварийный режим работы электросети, который привел к короткому замыканию электропроводки на веранде. В результате пожара огнем уничтожена веранда на площади 20 квадратных метров, а также повреждены домашние вещи и мебель на площади 9 квадратных метров. Вторая квартира не повреждена. На реагирование привлекались 7 человек и 2 единицы техники.

Сгорела ночью во сне пенсионерка в смертельном пожаре в Новосибирской области. Причина замыкание проводки
Дом не был оборудован автономным дымовым пожарным извещателем (АДПИ) с GSM-модулем, который оперативно передает сигнал о пожаре в пожарную охрану и своевременно обеспечивает реагирование оперативных подразделений на вызов. Кроме того, датчик издает громкий звуковой сигнал, что позволяет хозяину проснуться, разбудить спящих, эвакуироваться из горящего помещения и тем самым спастись. В этом году датчик неоднократно помогал спасать людей, в том числе пенсионеров и многодетные семьи.

Источник: 54.mchs.gov.ru

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