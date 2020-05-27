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Месяц не меняются цены на бензин в Новосибирской области. И в Бердске

18:14 27.05.2020 Фото: pixabay.com
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Завидную стабильность показывала стоимость автомобильного топлива и в мае 2019 года. Сколько стоит литр бензина и солярки сейчас?

Месяц не меняются цены на бензин в Новосибирской области. И в Бердске
В Новосибирской области за первое полугодие 2019 года проведены 11 внеплановых выездных проверок, из них 10 прошли по обращениям граждан и организаций

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирске с 18 по 25 мая сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат.

Четвертую неделю подряд потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирске и области остаются без изменения. Аналогичная ситуация наблюдалась и в соответствующем периоде предыдущего года.

На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,20 до 41,20 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,75 до 45,40 рубля за 1 литр, марки АИ-98 – от 48,50 до 52,05 рубля за 1 литр, дизельное топливо – от 49,00 до 53,05 рубля за 1 литр.

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От редакции

Реальные цены совпадают со статистикой?

Аноним, 27 мая 2020 18:21
При том что цена на нефть упала с 60 до 15 баксов за барель...Хреновая,лживая,человеконенавистнеческая стабильность...
Аноним, 27 мая 2020 19:12
Если посчитать соотношение уровня прожиточного минимума и ценой топлива получается очень печально.

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