Месяц не меняются цены на бензин в Новосибирской области. И в Бердске

Завидную стабильность показывала стоимость автомобильного топлива и в мае 2019 года. Сколько стоит литр бензина и солярки сейчас?

В Новосибирской области за первое полугодие 2019 года проведены 11 внеплановых выездных проверок, из них 10 прошли по обращениям граждан и организаций

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирске с 18 по 25 мая сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат.

Четвертую неделю подряд потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирске и области остаются без изменения. Аналогичная ситуация наблюдалась и в соответствующем периоде предыдущего года.

На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,20 до 41,20 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,75 до 45,40 рубля за 1 литр, марки АИ-98 – от 48,50 до 52,05 рубля за 1 литр, дизельное топливо – от 49,00 до 53,05 рубля за 1 литр.