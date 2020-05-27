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Первая беременная заразилась COVID-19 на Алтае. Ей скоро рожать

18:24 27.05.2020 Фото: pixabay.com
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Беременные и роженицы с подтвержденным коронавирусом проходят лечение в моногоспитале на базе Майминской райбольницы, где оборудован родильный зал и созданы все условия для медицинского наблюдения таких пациентов.

Первая беременная заразилась COVID 19 на Алтае. Ей скоро рожать
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Первая беременная заразилась COVID 19 на Алтае. Ей скоро рожать

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Всего по данным на утро 27 мая в Республике Алтай лабораторно подтверждено 109 случаев заболевания.
Среди выявленных накануне, 26 мая, четырех случаев коронавирусной инфекции один подтвержден у беременной жительницы города Горно-Алтайска. Это первый в регионе случай заражения коронавирусом беременной, сообщает оперативный штаб.

По утвержденной ранее схеме маршрутизации, беременные и роженицы с подтвержденной коронавирусной инфекцией проходят лечение в моногоспитале на базе Майминской районной больницы, где оборудован родильный зал и созданы все необходимые условия для медицинского наблюдения таких пациентов.

Моногоспиталь в селе Майма готов к приему пациентов. Сюда доставят беременную с подтвержденным коронавирусом, которая находится на третьем триместре беременности.

В Республике Алтай увеличен коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Из более чем 200 организованных на данный момент коек (что превышает расчетную потребность региона) сегодня занято только 56. Таким образом, свободный коечный фонд превышает 70%.

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