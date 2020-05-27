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Продал под частное кладбище муниципальную землю с могилами сельсовет в Новосибирской области

19:13 27.05.2020 Фото: НУ МЧС по НСО
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Прокуратура оспаривает сделку с земельным участком в 57 га, совершенную после аукциона и заявила иск. Земеля с таким видом разрешенного использования не могут находиться в частной собственности граждан.

Продал под частное кладбище муниципальную землю с могилами сельсовет в Новосибирской области
В сельских районах Новосибирской области кладбища находятся на землях сельхозназначения
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Продал под частное кладбище муниципальную землю с могилами сельсовет в Новосибирской области

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Прокуратура Новосибирского района в суде оспаривает сделку по продаже земельного участка под кладбище, сообщили сегодня, 27 мая, в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Новосибирского района проверила соблюдение администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района земельного законодательства при заключении договора купли-продажи земельного участка.

Установлено, что администрация сельского совета провела аукцион, по результатам которого с физическим лицом заключила договор купли-продажи земельного участка (57 соток) сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования — «эксплуатация кладбищ без развития и подхоронения». Проверка показала, что на этом земельном участке (его части в размере 157 кв. м.) уже имеются захоронения.

В соответствии с требованиями законодательства земельные участки с таким видом разрешенного использования не могут находиться в частной собственности граждан.

По результатам проверки прокуратура предъявила в Новосибирский районный суд иск о признании недействительными результатов аукциона и договора купли-продажи земельного участка.

Рассмотрение иска взято в прокуратуре на контроль.

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