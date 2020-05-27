Сжег еще живого изрезанного приятеля после пьяной ссоры рецидивист в Новосибирске

Обгоревший труп нашли после пожара в квартире. За убийство с особой жестокостью 33-летнему обвиняемому грозит вплоть до пожизненного заключения. Дело передано в суд.

Пожарные нашли труп после того, как потушили огонь

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 33-летнего жителя села Кыштовка Новосибирской области.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

По версии следователей отдела СКР по Новосибирской области, 26 декабря 2019 года обвиняемый находился со своим знакомым в квартире жилого дома по адресу Красный проспект, 70 в Новосибирске. В состоянии алкогольного опьянения между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес ножом не менее 10 ранений потерпевшему. После содеянного обвиняемый облил еще живого мужчину неустановленным в ходе следствия горючим веществом и поджег.

Впоследствии с места происшествия скрылся. Пожар был ликвидирован прибывшими сотрудниками МЧС, в квартире обнаружено обгоревшее тело погибшего.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.