27.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Сжег еще живого изрезанного приятеля после пьяной ссоры рецидивист в Новосибирске

20:13 27.05.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
0

Обгоревший труп нашли после пожара в квартире. За убийство с особой жестокостью 33-летнему обвиняемому грозит вплоть до пожизненного заключения. Дело передано в суд.

Сжег еще живого изрезанного приятеля после пьяной ссоры рецидивист в Новосибирске
Пожарные нашли труп после того, как потушили огонь

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 33-летнего жителя села Кыштовка Новосибирской области.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

По версии следователей отдела СКР по Новосибирской области, 26 декабря 2019 года обвиняемый находился со своим знакомым в квартире жилого дома по адресу Красный проспект, 70 в Новосибирске. В состоянии алкогольного опьянения между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес ножом не менее 10 ранений потерпевшему. После содеянного обвиняемый облил еще живого мужчину неустановленным в ходе следствия горючим веществом и поджег.

Впоследствии с места происшествия скрылся. Пожар был ликвидирован прибывшими сотрудниками МЧС, в квартире обнаружено обгоревшее тело погибшего.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Дадут максимальный срок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин поручил Москве направить коронавирусные бригады в регионы
20:35 27-05-2020
Путин поручил Москве направить коронавирусные бригады в регионы
Разрешить прогулки и открыть магазины хочет с 1 июня Собянин. Какие ограничения снимут в Москве?
20:23 27-05-2020
Разрешить прогулки и открыть магазины хочет с 1 июня Собянин. Какие ограничения снимут в Москве?
Сжег еще живого изрезанного приятеля после пьяной ссоры рецидивист в Новосибирске
20:13 27-05-2020
Сжег еще живого изрезанного приятеля после пьяной ссоры рецидивист в Новосибирске
"Стучать" на веселящихся в разгар коронавируса попросила мэрия Новосибирска
20:02 27-05-2020
Выплачивать 10 000 рублей детям 16 и 17 лет предложила Анна Кузнецова. Думаем, Путин услышит
19:49 27-05-2020
Выплачивать 10 000 рублей детям 16 и 17 лет предложила Анна Кузнецова. Думаем, Путин услышит
БердскХодили без масок более 70% заразившихся COVID-19 в Новосибирской области, заявил минздрав
19:39 27-05-2020
Ходили без масок более 70% заразившихся COVID-19 в Новосибирской области, заявил минздрав
Выходным из-за парада Победы могут объявить 24 июня в России 1
19:28 27-05-2020
Выходным из-за парада Победы могут объявить 24 июня в России
Продал под частное кладбище муниципальную землю с могилами сельсовет в Новосибирской области
19:13 27-05-2020
Продал под частное кладбище муниципальную землю с могилами сельсовет в Новосибирской области
БердскСредняя зарплата достигла 39 тыс. рублей в Новосибирской области. И в Бердске. Где больше и меньше?
19:01 27-05-2020
Средняя зарплата достигла 39 тыс. рублей в Новосибирской области. И в Бердске. Где больше и меньше?
Закопал изнасилованную и задушенную 25-летнюю мать двоих детей случайный попутчик в Иркутске. Попало на видео его авто
18:40 27-05-2020
Закопал изнасилованную и задушенную 25-летнюю мать двоих детей случайный попутчик в Иркутске. Попало на видео его авто