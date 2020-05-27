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Выходным из-за парада Победы могут объявить 24 июня в России

19:28 27.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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На парад будут возобновлены приглашения главам стран СНГ, отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. возможно, приглашение получит и президент Украины.

Выходным из за парада Победы могут объявить 24 июня в России
Песков заявил, что 24 июня с большой вероятностью будет выходным из-за парада Победы

День проведения Парада Победы в этом году — 24 июня — с большой долей вероятности станет выходным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я пока не готов ответить на этот вопрос. Но с большой долей вероятности могу предположить, что будет», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли объявлен выходным днем 24 июня — день проведения Парада Победы.

На парад будут возобновлены приглашения главам стран СНГ, отметил он. Пресс-секретаря попросили уточнить, будет ли приглашен на парад президент Украины Владимир Зеленский. «Я вам пока насчет Зеленского не могу сказать. Я сказал, какой принцип», — ответил Песков.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 мая президент Путин во время совещания с министром обороны Шойгу приказал провести парад в честь 75-летия Победы 24 июня. Он не состоялся 9 мая из-за эпидемии коронавируса. 24 июня приходится в этом году на среду.

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От редакции

А если выходной, значит парад пройдет с публикой?

Аноним, 27 мая 2020 20:16
Уже и так заотдыхались.Могли бы провести в субботу или воскресенье

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