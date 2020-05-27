Ходили без масок более 70% заразившихся COVID-19 в Новосибирской области, заявил минздрав

Цифры подтверждают, что масочный режим необходим против распространения коронавируса: за последние сутки заболели 97 человек, все в регионе выявлено 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Минздрав Новосибирской области: более 70% заболевших коронавирусом не носили маски

В Новосибирской области продолжается работа по противодействию распространения коронавирусной инфекции – в регионе ежедневно проводится около 3 000 тестов. О текущей эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах рассказал 27 мая на брифинге в Правительстве региона министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«На сегодняшний день у нас 2 397 лабораторно подтвержденных случаев, выписаны 902 человека. Продолжается работа по проведению тестирований, а также по эпидрасследованиям, которые проводятся на межведомственном уровне по каждому случаю заболевания – проводятся опросы, выявляются подробности. Цифры подтверждают, что масочный режим необходим для противодействия распространению заболевания – более 70% заболевших не носили маски», – подчеркнул Константин Хальзов.

По данным оперативного штаба на 27 мая в Новосибирской области за сутки лабораторно подтверждены 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 11 пациентов выписали с выздоровлением. Всего в регионе зарегистрировано 2 397 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 144 ребенка. 902 человека выздоровели, 31 пациент – скончался. В Новосибирской области сделано 101 543 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2 667 жителей региона, 16 180 человек сняты с наблюдения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Есть новые заболевшие и в Бердске. Как есть и наказанные за нарушение масочного режима, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Министерство здравоохранения Новосибирской области на ежедневной основе ведет мониторинг наличия средств индивидуальной защиты в каждой медицинской организации. Нормативный расход средств индивидуальной зашиты Минздрав РФ определяет, исходя из максимальной расчетной нагрузки на систему здравоохранения – для Новосибирской области это 31 тысяча костюмов в неделю. Фактически в настоящее время в регионе расход комплектов СИЗ – 2 016 в сутки, 14 112 в неделю.

Таким образом, текущего запаса средств индивидуальной защиты в Новосибирской области достаточно на 42 дня. Дефицит средств индивидуальной защиты для медицинских работников в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, при текущей эпидемиологической ситуации отсутствует. В случае исчерпания запасов в какой-либо медицинской организации министерство здравоохранения Новосибирской области оперативно принимает решение о перемещении остатков материальных запасов в целях недопущения дефицита средств индивидуальной защиты.