Выплачивать 10 000 рублей детям 16 и 17 лет предложила Анна Кузнецова. Думаем, Путин услышит

Омбудсмен подчеркнула, что в основном подростки этого возраста еще находятся на попечении родителей, многие из них продолжают свое обучение из-за чего не имеют возможности для полноценного трудоустройства. Она поддерживает родительские возмущения и просьбы.

Анна Кузнецова просит президента расширить список получателей разовой выплаты

Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Ранее она заявляла о множестве обращений от родителей с соответствующими просьбами.

«Мы направили (в правительство — ред.) еще одно наше предложение в ответ на множество запросов, которые к нам поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет, и ожидаем сейчас ответ… А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно (распространить выплату на детей 16 и 17 лет — ред.)», — сказала Кузнецова в интервью РИА Новости.

Омбудсмен подчеркнула, что в основном подростки этого возраста еще находятся на попечении родителей, многие из них продолжают свое обучение из-за чего не имеют возможности для полноценного трудоустройства. При этом потребительская корзина у 16- и 17-летних молодых людей фактически равна потребительской корзине взрослого человека.

Президент РФ Владимир Путин в связи с коронавирусом ранее поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Мы направили [в правительство] ещё одно наше предложение в ответ на множество запросов, которые к нам поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет, и ожидаем сейчас ответ… А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно (распространить выплату на детей 16 и 17 лет)», – сказала Кузнецова в интервью.

Родители детей старшего возраста создали петицию с требованием обеспечить материальной поддержкой всех, кто не достиг совершеннолетия, но продолжает учиться и находится на иждивении взрослых.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», была создана петиция с требованием распространить разовую выплату на детей старше 16 лет. На 26 мая она собрала уже более 80 тыс. подписей.