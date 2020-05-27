«Стучать» на веселящихся в разгар коронавируса попросила мэрия Новосибирска

Как подчеркнули чиновники, ограничение личных контактов – это вынужденная и временная мера, необходимая для сохранения вашего здоровья. Поводом стала ночная вечеринка на площади Ленина, наделавшая много шума, несмотря на частичный фейк.

Мэрия просит новосибирцев заявлять о массовых вечеринках

Мэрия Новосибирска попросила жителей города сообщать о массовых вечеринках, которые будут проводиться в разгар пандемии коронавируса. Такой призыв в новосибирцам появился на страницах муниципалитета в социальных сетях.

«Вы наверняка слышали, что несмотря на угрозу заражения коронавирусом и введённые ограничения, в прошлые выходные в городе прошло несколько массовых мероприятий. Оправдан ли этот риск – каждый решает сам. И тем не менее организаторы и участники таких вечеринок подвергают опасности не только себя, но и окружающих. В ситуацию уже вынуждены были вмешаться правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

В мэрии призвали делиться информацией о массовых скоплениях горожан, что может вызвать потенциальную угрозу нарушения «антикоронавирусных» мер. Жаловаться предлагают по телефону социальной справочной службы: 375-87-87 или в официальной группе мэрии Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте».

Как подчеркнули чиновники, ограничение личных контактов – вынужденная и временная мера, необходимая для сохранения вашего здоровья.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ночь на 24 мая в центре Новосибирска состоялась массовая вечеринка с танцами. Видео с вечеринки оказалось частично фейковым — добавили прошлогоднее видео. Но в управлении МВД по Новосибирской области подтвердили, что на площади Ленина собирались человек 50-60, которых полиция «попросила разойтись». После этого следственный комитет начал проверку тусовок. Ими заинтересовался лично глава СК Александр Бастрыкин.