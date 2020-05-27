Разрешить прогулки и открыть магазины хочет с 1 июня Собянин. Какие ограничения снимут в Москве?

По словам мэра Москвы, ситуация в столице с коронавирусом не только стабилизировалась, но и значительно улучшилась. В связи с этим Путин попросил Собянина поделиться с регионами данными резервами в целях борьбы с коронавирусной инфекцией на местах.

Встреча Собянина и Путина прошла 27 мая в режиме видеоконференции

Москва готовится 1 июня открыть непродовольственные магазины. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным вечером 27 мая.

Так, градоначальник предложил с 1 июня раскрыть всю непродовольственную торговлю и часть бытовых услуг в Москве.

«Предлагаем с 1 июня раскрыть не только продовольственную, но и всю непродовольственную торговлю. Там работают около 300 тысяч человек. Плюс у населения востребован целый ряд товаров, которые они не могут получить по электронной почте», – заявил мэр.

В частности, Собянин допустил возможность открытия праченых, химчисток, ремонтных мастерских, то есть тех мест, которые не требуют длительного контакта с человеком.

Кроме того, градоначальник предложил с 1 июня сформировать график прогулок для жителей разных домов.

«Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать как бы график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, (могут – Прим. Ред) выходить на прогулки. Сделать максимально простую схему, максимально простую и доступную, но все-таки, чтобы не все в раз – но вот так вот неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуацию будет развиваться», – сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, ситуация в столице не только стабилизировалась, но и значительно улучшилась. Меры, принятые после 12 мая – возобновление работы промышленных предприятий и строительства с соблюдением жестких санитарных требований – позволили подвести к возможности выхода из кризисной ситуации.

Сегодня в столице уже фиксируется уменьшение госпитализаций тяжелых больных с COVID-19 – они снизились на 40%.

«С одной стороны, раскрывая работу огромного количества предприятий, увеличивая транспортные потоки, с другой стороны, ужесточая требования <…>, мы добились неплохих результатов. <…> Это является безусловным маркером», – подчеркнул глава города.

Владимир Путин оценил вклад столичных властей в борьбу с пандемией, назвав проделанную работу ответственной, целенаправленной и взвешенной.

«Это и моя оценка, и оценка специалистов, в том числе специалистов международных организаций: в целом работа и ваша, и всей вашей команды, конечно, мы все видели, здесь сбои неизбежны мелкие, но в целом – была очень ответственная, она была целенаправленной, взвешенной, и каждый шаг продумывался. Что очень важно, вы действовали на опережение», – констатировал глава государства.

Он отметил, что в Москве накоплен большой запас медицинского оборудования и лекарств. В связи с этим российский лидер попросил Собянина поделиться с регионами данными резервами в целях борьбы с коронавирусом на местах.

«Не сомневаюсь, Москва обязательно откликнется и с готовностью поможет своим коллегам, нашим гражданам в других субъектах Российской Федерации, которые сейчас нуждаются в этой поддержке», – добавил Путин.

Помимо этого, он уточнил, что чем эффективнее будет эта помощь, тем быстрее наладится ситуация в регионах.

Дословно

В.Путин: Мы с Вами договаривались поговорить сегодня о динамике эпидемиологической обстановки в Москве, о результатах постепенного снятия вынужденных профилактических ограничений, включая работу промышленного, строительного комплекса столицы, сферы услуг, торговли, других важнейших отраслей экономики, где заняты миллионы наших граждан. Хотелось бы услышать Ваши оценки того, как это постепенное снятие, первые шаги в этом направлении отразились на санитарно-эпидемиологической ситуации в столице.

Предлагаю также обсудить и вопросы взаимодействия федеральных и московских властей при подготовке и проведении парада 24 июня в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Отдельно прошу рассказать о Ваших прогнозах и предложениях по дальнейшему поэтапному смягчению режима самоизоляции.

И конечно, в целом хотелось бы услышать Ваши оценки социально-экономической ситуации в столице. Мы с Вами обсуждаем это регулярно, а в таких условиях, как сегодня, это востребовано вдвойне.

Пожалуйста, Сергей Семенович.

С.Собянин: Спасибо Владимир Владимирович.

Спасибо за то пристальное внимание, которое Вы уделяете развитию ситуации в Москве, связанной с социальной, экономической ситуацией, особенно в период пандемии, когда, конечно, нужно совершенно синхронно работать и региональным, и местным властям, бизнесу, гражданам. Такая координация чрезвычайно важна.

Должен сказать, что в свое время, когда мы с Вами советовались о принятии решения о раскрытии промышленности и строительства, у нас было, конечно, очень много не то что сомнений, а все-таки опасений, как это ляжет на ту ситуацию, которая у нас есть. Все-таки речь же идет о сотнях тысяч людей, которые возвращаются на производства.

С 12 числа у нас заработали практически все промышленные предприятия. У нас на 12 число работали примерно 366, сегодня работают больше семисот основных предприятий, это основной костяк промышленности Москвы. У нас работали где-то около 150 строек, которые мы не останавливали: это метрополитен, железнодорожные стройки, ряд медицинских строек. Сегодня работают более тысячи площадок строительных, то есть практически строители, пусть даже не в полном объеме, но начали работать почти на всех строительных площадках. Это детские сады, школы, поликлиники, жилье, деловое строительство, транспортное строительство и так далее.

И одновременно мы видели, как начало активно прибывать количество людей, которые ездят на общественном транспорте, на личных машинах. Ежедневный поток в Москве вырос почти на миллион человек. То есть люди, возвращаясь на рабочие места, конечно, увеличили вот это общение друг с другом, движение, перемещение по городу.

цифры

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений. Руководитель управления ведомства по столице Елена Андреева выразила надежду, что в скором времени разрешат прогулки и откроют предприятия, оказывающие бытовые услуги.

За последние сутки в России подтвердили 8 338 случаев коронавирусной инфекции. На Москву приходится 2 140 выявленных случаев, на Московскую область – 793.

Всего в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции. Это на 2,3% больше, чем днем ранее. За последние сутки умер 161 человек. За весь период скончались 3 968 пациентов. За сутки выписали 11 079 человек, а за все время – 142 208 человек.