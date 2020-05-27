Путин поручил Москве направить коронавирусные бригады в регионы

Кроме того, российский лидер попросил мэра столицы Сергея Собянина поделиться с регионами резервами лекарств и медицинского оборудования для борьбы с пандемией.

Путин поручил Москве помочь регионам в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в среду, 27 мая, заявил, что московская система здравоохранения с учетом накопленного опыта должна помочь другим российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом шла речь на совещании президента с мэром столицы Сергеем Собяниным.

В частности, необходимо как можно скорее необходимо направить туда медицинских работников. По словам главы государства, в первую очередь помощь необходима в Северной Осетии, Дагестане, Ингушетии и Забайкальском крае.

«Сейчас, конечно, нужно помочь тем регионам, а такие у нас еще есть, где положение дел, пока, во всяком случае, остается сложным и требуется дополнительная помощь, что называется, прямо на месте», — сказал Путин во время рабочей встречи с Собяниным.

Кроме того, российский лидер попросил мэра столицы Сергея Собянина поделиться с регионами резервами лекарств и медицинского оборудования для борьбы с пандемией.

«В столице накоплен большой запас медицинского оборудования и лекарств. Прошу вас также рассмотреть возможность направить часть этого резерва регионам», — отметил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что Москва с готовностью окажет регионам эту помощь, и чем эффективнее она будет, тем быстрее эпидемиологическая ситуация наладится в стране в целом.

Также на встрече Путин заявил о важности того, что часть перепрофилированных под борьбу с коронавирусом коек начнет возвращаться к плановому режиму работы.

Также российский лидер подчеркнул, что самые тяжелые сценарии распространения коронавирусной инфекции в Москве предотвращены. Кроме того, Путин отдельно отметил огромную роль медиков, которые самоотверженно и профессионально работают с больными COIVD-19.