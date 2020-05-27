Дождь на Вознесение Господне 28 мая 2020 года обещает 6 недель дождей

Вознесение Господне – большой церковный праздник, который отмечают через 40 дней после Пасхи. Выпадает он всегда на четверг. В 2020 году Вознесение отмечается 28 мая. У православных христиан этот праздник – один из самых значимых. С Вознесением Господним связано много примет, традиций и обычаев.

Существует много примет, связанных с праздником Вознесения Господня

В Вознесение пекли пирог с капустой, картошкой и зелёным луком. Верхушку сдобы украшали перекладинами, делая как бы лестничку. Вообще лестница считается символом этого праздника. По ней якобы Христос поднялся на неба. Поэтому в виде лесенок делали различную сдобу. Было принято приглашать гостей, или самим идти в гости. Родственникам и друзьям относили праздничную выпечку.

Утром собирали росу. Верили, что она обладает лечебными свойствами. Росу давали пить больным, применяли для обработки ран. Если на Вознесение шел дождь, люди выходили на улицу с непокрытой головой. Полагали, что после такой процедуры волосы будут хорошо расти. Считалось, что если в этот день прошел дождик, то и на Троицу следует его ждать. А вот если было сухо, то в течение следующих шести недель осадков не будет.

Человек, рождённый на Вознесение Господне, проживёт долгую и счастливую жизнь. Ему всегда и во всем будет сопутствовать удача.

Источник: izvmor