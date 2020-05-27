Плачущий ночью ребенок не нарушает закон о тишине: распределяет по ответственности ночные звуки Госдума

В законопроекту детально прописываются критерии нарушения тишины. При этом предлагается не считать нарушением звуки «обычной жизнедеятельности человека», в частности, плач ребенка, шаги при ходьбе, шум воды в трубах.

Детский плач не будет считаться нарушением тишины ночью в многоквартирном доме

Группа депутатов фракции «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий понятие нарушения тишины в многоквартирном доме ночью.

Согласно документу (963432-7), нарушением тишины в ночное время предлагается считать «совершение действий, в результате которых звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении, явно слышны за пределами этого помещения, или вибрация, источник которой находится в жилом или нежилого помещения, явно ощущается за его пределами».

В то же время предлагается не считать нарушением тишины «звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека», такие как детский плач и звуки шагов.

Кроме того, законопроект закрепляет солидарную ответственность собственника квартиры за нарушение тишины в ночное время, требований пожарной безопасности и санитарных норм, а также за причинение ущерба общему имуществу дома людьми, «допущенными собственником в помещение».

Законопроект внесен группой депутатов фракции «Единая Россия», среди них глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Инициатива дополняет Жилищный кодекс РФ отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по соблюдению требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных правил, а также режима тишины ночью. «Не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время. Временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, устанавливается законом субъекта Российской Федерации», — говорится в тексте законопроекта.

В документе детально прописываются критерии нарушения тишины. «Нарушением тишины признается совершение действий, в результате которых звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении, явно слышны за пределами этого помещения, или вибрация, источник которой находится в жилом или нежилом помещении, явно ощущается за его пределами», — отмечается а законопроекте. При этом предлагается не считать нарушением тишины звуки «обычной жизнедеятельности человека», например плач ребенка, шаги при ходьбе, шум воды в трубах, а также спасательные и аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, единороссы предлагают обязать жильцов уведомлять соседей о проведении ремонтных работ, в частности об их продолжительности, путем «размещения объявления в общедоступных местах». Речь идет о доске объявлений в подъезде или на прилежащем земельном участке.

«Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения», — указывается в тексте.