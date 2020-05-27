Чиновник оплевал и обозвал на видео старосту дома в Ярославле. Губернатор назвал это порочащим госсистему и назначил служебную проверку

Поводом для конфликта якобы стали замечания о том, что семья директора водоканала нарушает режим самоизоляции. На это Кузнецов ответил, что «плевал на него», действительно плюнул на голову и обозвал дурачком.

Ярославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него

Чиновник из Ростова Великого, глава «Южного Водоканала» Игорь Кузнецов плюнул на старосту дома в Ярославле якобы за замечания его семье за нарушение самоизоляции.

На кадрах с камер наблюдения видно начало конфликта. Староста дома Илья Катанов подошел к детской площадке, на которой находилась семья Кузнецова, после чего жена чиновника встала со скамейки и через короткий промежуток времени вместе с ребенком ушла с места. Примерно через минуту туда пришел Кузнецов вместе с семьей, после короткого разговора он подошел и плюнул на голову старосте дома. Еще через две минуты во двор пришли полицейские.

Ранее появилось видео со скандалом между чиновником из Ростова Великого и старостой дома в Ярославле. На кадрах видна словесная перепалка между мужчинами. Местный житель обвинил главу «Южного Водоканала» в том, что тот плюнул в него. На это Кузнецов ответил, что «плевал на него», и обозвал дурачком. Позднее чиновник попытался оправдаться тем, что местный житель его спровоцировал и применил силу в отношении его супруги, однако на записи с камер видно, что это не так.

На инцидент отреагировал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он поручил провести служебную проверку, а также призвал всех чиновников не опускаться до оскорблений и не порочить государственную систему.

«Разговоры про провокации не могут быть оправданием. Нужно держать себя в руках», — написал Миронов во «ВКонтакте».