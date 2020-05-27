27.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Чиновник оплевал и обозвал на видео старосту дома в Ярославле. Губернатор назвал это порочащим госсистему и назначил служебную проверку

21:17 27.05.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
0

Поводом для конфликта якобы стали замечания о том, что семья директора водоканала нарушает режим самоизоляции. На это Кузнецов ответил, что «плевал на него», действительно плюнул на голову и обозвал дурачком.

Чиновник оплевал и обозвал на видео старосту дома в Ярославле. Губернатор назвал это порочащим госсистему и назначил служебную проверку
Ярославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него

Чиновник из Ростова Великого, глава «Южного Водоканала» Игорь Кузнецов плюнул на старосту дома в Ярославле якобы за замечания его семье за нарушение самоизоляции.

На кадрах с камер наблюдения видно начало конфликта. Староста дома Илья Катанов подошел к детской площадке, на которой находилась семья Кузнецова, после чего жена чиновника встала со скамейки и через короткий промежуток времени вместе с ребенком ушла с места. Примерно через минуту туда пришел Кузнецов вместе с семьей, после короткого разговора он подошел и плюнул на голову старосте дома. Еще через две минуты во двор пришли полицейские.

Ранее появилось видео со скандалом между чиновником из Ростова Великого и старостой дома в Ярославле. На кадрах видна словесная перепалка между мужчинами. Местный житель обвинил главу «Южного Водоканала» в том, что тот плюнул в него. На это Кузнецов ответил, что «плевал на него», и обозвал дурачком. Позднее чиновник попытался оправдаться тем, что местный житель его спровоцировал и применил силу в отношении его супруги, однако на записи с камер видно, что это не так.

На инцидент отреагировал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он поручил провести служебную проверку, а также призвал всех чиновников не опускаться до оскорблений и не порочить государственную систему.

«Разговоры про провокации не могут быть оправданием. Нужно держать себя в руках», — написал Миронов во «ВКонтакте».


Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему чиновники хамят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сильнейшие магнитные бури ожидаются 28 и 29 мая 2020 года: Как успешно пережить солнечные вспышки метеозависимым 7
23:02 27-05-2020
Сильнейшие магнитные бури ожидаются 28 и 29 мая 2020 года: Как успешно пережить солнечные вспышки метеозависимым
БердскНе от старости: от сердечных приступов и онкологии умирают жители Новосибирской области. И Бердска тоже 1
23:00 27-05-2020
Не от старости: от сердечных приступов и онкологии умирают жители Новосибирской области. И Бердска тоже
БердскРожают без горячей воды в роддоме Бердска. Ее не будет 31 мая. В соседних домах Микрорайона тоже 3
23:00 27-05-2020
Рожают без горячей воды в роддоме Бердска. Ее не будет 31 мая. В соседних домах Микрорайона тоже
Дочь Веры Глаголевой родила Александру Овечкину второго сына
22:57 27-05-2020
Дочь Веры Глаголевой родила Александру Овечкину второго сына
БердскКто возместит ущерб? Разбила вырванная в ураган ветка тополя ехавший Nissan Sunny по ул. Комсомольской в Бердске. Смотри видео и фото 4
22:45 27-05-2020
Кто возместит ущерб? Разбила вырванная в ураган ветка тополя ехавший Nissan Sunny по ул. Комсомольской в Бердске. Смотри видео и фото
Пособие по безработице в 12 130 рублей будут платить до 1 октября, объявил Путин
22:42 27-05-2020
Пособие по безработице в 12 130 рублей будут платить до 1 октября, объявил Путин
БердскФото дня: самую сопливую улицу Бердска - Красноармейскую - готовят к укладке асфальта 7
22:35 27-05-2020
Фото дня: самую сопливую улицу Бердска - Красноармейскую - готовят к укладке асфальта
БердскХоть замойся: Если каждый не позаботится о собственной безопасности в коронавирус - это бесполезно, заявил вице-мэр Захаров 9
22:30 27-05-2020
Хоть замойся: Если каждый не позаботится о собственной безопасности в коронавирус - это бесполезно, заявил вице-мэр Захаров
Заплатит 12 130 рублей потерявшим в коронавирус бизнес предпринимателям Путин
22:26 27-05-2020
Заплатит 12 130 рублей потерявшим в коронавирус бизнес предпринимателям Путин
Путин: выплачивать пособие по безработице в 12 130 рублей до 1 октября 2020 года
22:22 27-05-2020
Путин: выплачивать пособие по безработице в 12 130 рублей до 1 октября 2020 года