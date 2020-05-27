Сменила название река Херота в Сочи на более благозвучное и историческое

В новом курортном сезоне забавная достопримечательность исчезла. Депутаты объясняют, что река была переименована из-за неоднократных обращений местных жителей и краеведов.

В Сочи переименовали реку Хероту

Популярная у туристов река Херота в Адлерском районе Сочи из-за неблагозвучности названия переименована в Хороту, сообщает городское собрание, отмечая, что таким образом ей вернули историческое название.

Река протекает в Адлерском районе Сочи, рядом с дорожным указателем «Река Херота» любили фотографироваться гости курорта. Однако в новом курортном сезоне забавная достопримечательность исчезла. Депутаты объясняют, что река была переименована из-за неоднократных обращений местных жителей и краеведов.

«Все эти запросы в городское собрание Сочи стали поводом для подготовки письма в Российский государственный военно-исторический архив, который в официальном ответе и внес окончательную ясность… Теперь идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного «Херота» на исторически обоснованное «Хорота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос о названии реки оброс разного рода мифами, например, о том, что географический термин «Херота» якобы появился из-за располагавшейся здесь в годы Кавказской войны некой Десятой роте. Однако в ответе за подписью руководителя Российского государственного военно-исторического архива Александра Приютова говорится: «На карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кодор рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота. Данная карта была составлена в 1839 году на основании инструментальных и глазомерных съемок, произведенных во время экспедиций в 1836, 1837 и 1838 гг. и подписана начальником штаба войск Кавказской линии и Черномории флигель-адъютантом Его Императорского Величества полковником А.С. Траскиным»

Также подтверждение названия реки «Хорота» представил депутатам в Сочи старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем ФГБУН Сочинский научно-исследовательский центр Российской академии наук Андрей Кизилов, который по старинным картам и архивам вел поиск изначального названия. По его данным, на картах генеральных штабов времен Кавказской войны, которые составлялись коллегиально и перепроверялись ответственными военными чиновниками, четко читается название реки «Хорота». То же самое можно наблюдать и на карте департамента топографии и статистики военного министерства Англии за 1855 год.

Помимо этого, Кизилов ссылается на труд «О Гагре и Джигетах» известного абхазского этнографа Соломона Званба, жившего в XIX веке: «Главные реки в землях джигетов суть следующие: первая – Хоста, вторая – Худапсе, третья – Хорота, четвертая – Мдзымта».