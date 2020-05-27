Всем безработным по 3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет будет платить Путин. Всем, даже потерявшим работу до 1 марта 2020 года

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян в связи с пандемией COVID-19. С ними согласился Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда вечером 27 мая.
1. Увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в три раза, с до 4,5 тысячи рублей;
2. Продлить выплату назначенных пособий по безработице на три месяца;
3. Выплатить индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело, пособие в размере 12 130 рублей;
4. Распространить доплату в три тысячи рублей для детей до 18 лет на тех, кто потерял работу до 1 марта;
5. Для граждан, оказавшихся под риском увольнения, организовать общественные работы или временную занятость в регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет;
6. Компаниям, которые организуют общественные работы для своих сотрудников, компенсируют часть расходов.
«С 1 апреля на сегодняшний день в России было уволено два миллиона 52 тысячи человек, принято на работу — один миллион 665 тысяч человек. Разница составила 388 тысяч», — заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом.
«Существенный рост безработицы — это общемировой тренд. <…> Но благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, в России на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя. Ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран», — добавил министр.