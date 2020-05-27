27.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Всем безработным по 3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет будет платить Путин. Всем, даже потерявшим работу до 1 марта 2020 года

22:07 27.05.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Для граждан, оказавшихся под риском увольнения, организуют общественные работы или временную занятость в регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет. За май в России уволили более 2 млн человек, приняли на работу 1 млн.

Всем безработным по 3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет будет платить Путин. Всем, даже потерявшим работу до 1 марта 2020 года
Совещание о ситуации на рынке труда провел Владимир Путин 27 мая
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Всем безработным по 3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет будет платить Путин. Всем, даже потерявшим работу до 1 марта 2020 года

Заплатит 12 130 рублей потерявшим в коронавирус бизнес предпринимателям ПутинВсем безработным по 3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет будет платить Путин. Всем, даже потерявшим работу до 1 марта 2020 годаЕщё 84 новостей

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян в связи с пандемией COVID-19. С ними согласился Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда вечером 27 мая.

1. Увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в три раза, с до 4,5 тысячи рублей;

2. Продлить выплату назначенных пособий по безработице на три месяца;

3. Выплатить индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело, пособие в размере 12 130 рублей;

4. Распространить доплату в три тысячи рублей для детей до 18 лет на тех, кто потерял работу до 1 марта;

5. Для граждан, оказавшихся под риском увольнения, организовать общественные работы или временную занятость в регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет;

6. Компаниям, которые организуют общественные работы для своих сотрудников, компенсируют часть расходов.

«С 1 апреля на сегодняшний день в России было уволено два миллиона 52 тысячи человек, принято на работу — один миллион 665 тысяч человек. Разница составила 388 тысяч», — заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом.

Он напомнил, что, например, в Соединенных Штатах численность безработных выросла более чем в три раза — до уровня 14,7%. А в Канаде этот показатель увеличился более, чем в полтора раза — до 13%.

«Существенный рост безработицы — это общемировой тренд. <…> Но благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, в России на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя. Ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран», — добавил министр.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это спасет безработных?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сильнейшие магнитные бури ожидаются 28 и 29 мая 2020 года: Как успешно пережить солнечные вспышки метеозависимым 7
23:02 27-05-2020
Сильнейшие магнитные бури ожидаются 28 и 29 мая 2020 года: Как успешно пережить солнечные вспышки метеозависимым
БердскНе от старости: от сердечных приступов и онкологии умирают жители Новосибирской области. И Бердска тоже 1
23:00 27-05-2020
Не от старости: от сердечных приступов и онкологии умирают жители Новосибирской области. И Бердска тоже
БердскРожают без горячей воды в роддоме Бердска. Ее не будет 31 мая. В соседних домах Микрорайона тоже 3
23:00 27-05-2020
Рожают без горячей воды в роддоме Бердска. Ее не будет 31 мая. В соседних домах Микрорайона тоже
Дочь Веры Глаголевой родила Александру Овечкину второго сына
22:57 27-05-2020
Дочь Веры Глаголевой родила Александру Овечкину второго сына
БердскКто возместит ущерб? Разбила вырванная в ураган ветка тополя ехавший Nissan Sunny по ул. Комсомольской в Бердске. Смотри видео и фото 4
22:45 27-05-2020
Кто возместит ущерб? Разбила вырванная в ураган ветка тополя ехавший Nissan Sunny по ул. Комсомольской в Бердске. Смотри видео и фото
Пособие по безработице в 12 130 рублей будут платить до 1 октября, объявил Путин
22:42 27-05-2020
Пособие по безработице в 12 130 рублей будут платить до 1 октября, объявил Путин
БердскФото дня: самую сопливую улицу Бердска - Красноармейскую - готовят к укладке асфальта 7
22:35 27-05-2020
Фото дня: самую сопливую улицу Бердска - Красноармейскую - готовят к укладке асфальта
БердскХоть замойся: Если каждый не позаботится о собственной безопасности в коронавирус - это бесполезно, заявил вице-мэр Захаров 9
22:30 27-05-2020
Хоть замойся: Если каждый не позаботится о собственной безопасности в коронавирус - это бесполезно, заявил вице-мэр Захаров
Заплатит 12 130 рублей потерявшим в коронавирус бизнес предпринимателям Путин
22:26 27-05-2020
Заплатит 12 130 рублей потерявшим в коронавирус бизнес предпринимателям Путин
Путин: выплачивать пособие по безработице в 12 130 рублей до 1 октября 2020 года
22:22 27-05-2020
Путин: выплачивать пособие по безработице в 12 130 рублей до 1 октября 2020 года