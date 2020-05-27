Всем безработным по 3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет будет платить Путин. Всем, даже потерявшим работу до 1 марта 2020 года

Для граждан, оказавшихся под риском увольнения, организуют общественные работы или временную занятость в регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет. За май в России уволили более 2 млн человек, приняли на работу 1 млн.

Совещание о ситуации на рынке труда провел Владимир Путин 27 мая

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян в связи с пандемией COVID-19. С ними согласился Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда вечером 27 мая.

1. Увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в три раза, с до 4,5 тысячи рублей;

2. Продлить выплату назначенных пособий по безработице на три месяца;

3. Выплатить индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело, пособие в размере 12 130 рублей;

4. Распространить доплату в три тысячи рублей для детей до 18 лет на тех, кто потерял работу до 1 марта;

5. Для граждан, оказавшихся под риском увольнения, организовать общественные работы или временную занятость в регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет;

6. Компаниям, которые организуют общественные работы для своих сотрудников, компенсируют часть расходов.

«С 1 апреля на сегодняшний день в России было уволено два миллиона 52 тысячи человек, принято на работу — один миллион 665 тысяч человек. Разница составила 388 тысяч», — заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом.



Он напомнил, что, например, в Соединенных Штатах численность безработных выросла более чем в три раза — до уровня 14,7%. А в Канаде этот показатель увеличился более, чем в полтора раза — до 13%.

«Существенный рост безработицы — это общемировой тренд. <…> Но благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, в России на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя. Ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран», — добавил министр.