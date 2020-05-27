Путин: выплачивать пособие по безработице в 12 130 рублей до 1 октября 2020 года

Речь идет о пособиях для тех, кто потерял работу после 1 марта и не смог трудоустроиться в трехмесячный срок.

Путин провел совещание по ситуации на рынке труда в дистанционном режиме

Владимир Путин поддержал продление на три месяца выплаты пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта и не смог трудоустроиться в трехмесячный срок.

«Согласен со следующим предложением: продлить на три месяца выплаты пособия по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока», — сказал президент на совещании по состоянию рынка труда в РФ. Он уточнил, что такая мера будет действовать до 1 октября 2020 года.