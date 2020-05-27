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Путин: выплачивать пособие по безработице в 12 130 рублей до 1 октября 2020 года

22:22 27.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Речь идет о пособиях для тех, кто потерял работу после 1 марта и не смог трудоустроиться в трехмесячный срок.

Путин: выплачивать пособие по безработице в 12 130 рублей до 1 октября 2020 года
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Сюжет: Все пособия Путина
Путин: выплачивать пособие по безработице в 12 130 рублей до 1 октября 2020 года

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Владимир Путин поддержал продление на три месяца выплаты пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта и не смог трудоустроиться в трехмесячный срок.

«Согласен со следующим предложением: продлить на три месяца выплаты пособия по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока», — сказал президент на совещании по состоянию рынка труда в РФ. Он уточнил, что такая мера будет действовать до 1 октября 2020 года.

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