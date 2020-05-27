Заплатит 12 130 рублей потерявшим в коронавирус бизнес предпринимателям Путин

Президент считает, что они должны получать в течение трех месяцев максимальное пособие по безработице.

Владимир Путин провёл совещание по ситуации на рынке труда

Президент РФ Владимир Путин считает, что предпринимателям, бизнес которых закрылся из-за пандемии коронавируса, следует выплачивать максимальные пособия по безработице.

«Считаю правильным поддержать индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить свою деятельность после 1 марта этого года. Для них, согласен, нужно установить пособие по безработице по верхней планке, а именно — 12 тыс. 130 рублей, и выплачивать его в течение трех месяцев», — сказал глава государства на совещании по ситуации на рынке труда вечером 27 мая.