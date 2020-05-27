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Заплатит 12 130 рублей потерявшим в коронавирус бизнес предпринимателям Путин

22:26 27.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент считает, что они должны получать в течение трех месяцев максимальное пособие по безработице.

Заплатит 12 130 рублей потерявшим в коронавирус бизнес предпринимателям Путин
Владимир Путин провёл совещание по ситуации на рынке труда
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Заплатит 12 130 рублей потерявшим в коронавирус бизнес предпринимателям Путин

Заплатит 12 130 рублей потерявшим в коронавирус бизнес предпринимателям ПутинВсем безработным по 3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет будет платить Путин. Всем, даже потерявшим работу до 1 марта 2020 годаЕщё 84 новостей

Президент РФ Владимир Путин  считает, что предпринимателям, бизнес которых закрылся из-за пандемии коронавируса, следует выплачивать максимальные пособия по безработице.

«Считаю правильным поддержать индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить свою деятельность после 1 марта этого года. Для них, согласен, нужно установить пособие по безработице по верхней планке, а именно — 12 тыс. 130 рублей, и выплачивать его в течение трех месяцев», — сказал глава государства на совещании по ситуации на рынке труда вечером 27 мая.

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