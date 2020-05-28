Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru, в группе ВКонтакте.

Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей

Дорогие читатели! Фотомарафоны стали популярной рубрикой и мы вновь решили запустить новый фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!». Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей. Возможно, у кого-то из них скоро день рождения?! И вы сможете сделать необычный подарок, разместив фото на сайте в день рождения! Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте.

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото сестры или брата (или нескольких сестер и братьев) нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Моя любимая сестра, мой любимый брат!».

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Таисия и Варвара. С сестрой некогда скучать!

Сестрички Дашенька и Юличка

Плиговка Ирина

Брат Алексей и сестра Полина

Моя любимая сестра и брат

Моя любимая сестра и брат_

Моя любимая сестра-мой любимый брат

Сестрёнки Валерия и Анастасия

Мой любимый брат,моя любимая сестра

Мой любимый брат,моя любимая сестра

Старший брат Руслан и его любимый младший братик Степан

Моя любимая сестренка Настенька))

Софья(сестрёнка) и Константин (братик)

Три родные сестрёнки Мария Арина Татьяна

Вячеслав 15 лет. Ксения 5 лет

Моя любимая сестрёнка Малена

Лютовы Степан и Александр

Глеб и Тимофей

Мой родной и любимый брат Дмитрий💋

Моя любимая сестра

Сестры Ксения и Лика Яковлевы

Сын Дима и дочка Вероника.

Хотим поучаствовать в фото марафоне

Сын Дима и дочка Вероника.

Хотим поучаствовать в фото марафоне

Сестры Виктория и Маргарита

Мой любимый брат ! Моя любимая сестра!

Владислав и Дарина

Любимая сестра Кристина

Моя любимая сестра Кристина и любимый брат Иван

Братья Карвацкие Матвей и Добрыня

Далёкие 90е, сестра Таня, брат Антон

Сестрица Алёнушка и два брата Егор и Илья

Сестра Ирина,брат Андрей

Брат Алексей, сестра Елизавета и младшая сестра Софья

Мой любимый брат, Артём!

Я Ксения и мой любимый брат Георгий

Сестры Настя и Лиза

сестра с братом Настя и Никита

сестра Лера,брат Саша.Папа Сергей

сестра Лера,брат Саша.Папа Сергей

Моя сестрёнка) Егорова Ирина))

я с двоюродной сестрой Катей ее папу зовут Сергей Журавский

я и мой двоюродный брат Антон его папу зовут Сергей Журавский