Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ?

15 мая в большинстве регионов выставляют итоговые оценки в школьные аттестаты. Что нужно для получения аттестата в девятом классе и кому он пригодится, разъясняет «Парламентская газета».
Последний шанс исправить балл
По общему порядку, чтобы получить аттестат, выпускникам девятых классов нужно успешно сдать Основной государственный экзамен (ОГЭ). В программе два обязательных испытания — русский язык и математика, а также ещё два предмета по выбору (география, информатика, биология, химия и другие).
Но в этом году, с учётом эпидемиологической ситуации и переходом на дистанционное обучение Министерство просвещения приняло решение отменить ОГЭ. Аттестаты девятиклассникам выдадут на основании итоговых годовых отметок. Этот же формат, кстати, касается и выпускников 11-х классов, которые не планируют поступать в вуз — им тоже не нужно сдавать ЕГЭ, в аттестат пойдут годовые школьные оценки.
Вопросы, связанные с аттестацией в 2020 году, можно задать на горячей линии Минпросвещения 8 800 200 91 85.
ОГЭ отменили навсегда?
В следующем учебном году формат завершения девятого класса вернётся к прежнему. «Рассматривать перспективу отмены ОГЭ я бы не стала», — сказала «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Это связано с тем, по её словам, что ОГЭ выступает своеобразной подготовкой к ЕГЭ. «Да, в период эпидемии эта мера, отмена ОГЭ, была востребована, потому что мы исходим, прежде всего, из позиции сбережения здоровья наших детей. Но это исключение из правил», — подчеркнула сенатор.
Она также отметила, что перспектив отмены ОГЭ для тех, кто не планирует идти в десятый класс и затем поступать в вуз, также пока не просматривается.
Когда будет выпускной
В конце апреля Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения учебного года. Обучение 9-х и 11-х классов ведомство посоветовало завершить до пятого июня. Окончательное решение о том, когда и в каком формате будут подведены итоги и прозвучат последние звонки, принимают власти субъектов РФ.
Как поступить в колледж
Аттестат на выходе из девятого класса свидетельствует о получении основного общего образования. Он является своеобразным «пропуском» в 10-й класс, то есть он нужен для перехода на следующую, третью ступень — среднего (полного) общего образования.
Кроме того, наличие основного общего образования является условием для поступления в колледж, училище или техникум, то есть получения среднего профессионального образования.
Конкурсный отбор в такие учреждения проводится по среднему баллу аттестата. Вступительные испытания обычно сдают те, кто выбрал творческие профессии: музыкант, дизайнер, художник и т.д. Также экзамен проводят на специальностях, требующих от учеников определённых физических или психологических качеств (например, в спортивном или военном училище).
Сроки вступительной кампании в колледжах определяют власти регионов. В большинстве её старт запланирован на 20 июня. Документы от абитуриентов будут принимать до 10-15 августа, но каждое учебное заведение может при необходимости продлить этот срок до 25 ноября.
Точные списки документов учебные заведения публикуют на своих сайтах. Первым делом нужно заполнить заявление о поступлении, для чего понадобятся паспорт, аттестат, при наличии — документы о личных достижениях (победы и призовые места в олимпиадах и чемпионатах) и льготах (например, статус инвалидности, многодетной семьи и пр.).
После рассмотрения заявления абитуриенту направляют ответ: рекомендован он к зачислению или нет. В случае положительного ответа нужно направить пакет документов (как правило, оригиналы или копии тех документов, которые указывались в заявлении).
Подавать заявления и документы в этом году можно в том числе дистанционно: по электронной почте или на региональном портале госуслуг (в Москве, например, заявление можно будет заполнить на сайте mos.ru).
Я как родитель номер один не доволен системо образования от слова "СОВСЕМ".
Нет
И сейчас часть детей с хорошим интеллектом, мыслительные процессы у них в норме. И тогда хватало неучей Я училась в обычном классе. Для таких классов было характерно, что хорошо учились несколько человек, остальные не напрягались, списывали. Учителя тоже не блистали, в основном, средненькие были. Были и хорошие. А сейчас разве не так? В моё время тройку просто так не ставили, это была оценка, её надо заработать. Сейчас её можно получить за одно слово, за просто так. Дети привыкают к халяве и перестают работать. Поэтому сейчас менее грамотное поколение растёт. Сказывается на образовании и то, что больше пофигистов стало среди учителей, родителей и учеников. Кто хочет нормального образования для своих детей, то не стоит возлагать надежды на школу. Нужно процесс этот брать в свои руки. И либо самим расширять знания детей, либо звать на помощь специалистов. А как по другому сейчас? Тем более я не вижу в Бердске ни одной школы, в которой бы обучение было на голову выше остальных. Есть отдельные учителя, но они погоды не делают.
Да
Ага
Не очень
С одной стороны - халява плиз, учиться не надо, лафа. Сам помню себя в том безрассудном и драйвовом возрасте.
Но есть и другая сторона: помогая дочке с уроками, ты автоматически становишься сторонником либерастов, пособником в разложении системы образования, ведь они позже смогут доказать, что уровень образования из-за дистанционности не изменился; не помогая, ты становишься снова либерастом, ибо неграмотное население нужно правителям. И так, и так ты действуешь в угоду властям. Как быть?
Нет недоволен
естественно
вполне
Пока не получили оценок за 4 четверть!
Нет. Дистанционно-это не образование...
И про ответственность и воспитание. Как раз все вы в голос твердите, что воспитывать - не ваше дело. Вы только предоставляете услугу по обучению. А как дело заходит за деньги, вы сразу перечисляете все свои обязанности, которые и не выполняете вовсе.