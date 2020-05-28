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Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ?

13:59 28.05.2020 Фото: www.publicdomainpictures.net
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Обучение 9-х и 11-х классов завершится до 5 июня. Окончательное решение о том, когда и в каком формате будут подведены итоги и прозвучат последние звонки, принимают власти субъектов РФ.

Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ?
Отмена ОГЭ из-за эпидемии не изменит порядка проведения этого экзамена в будущем, отмечают сенаторы

15 мая в большинстве регионов выставляют итоговые оценки в школьные аттестаты. Что нужно для получения аттестата в девятом классе и кому он пригодится, разъясняет «Парламентская газета».  

Последний шанс исправить балл

По общему порядку, чтобы получить аттестат, выпускникам девятых классов нужно успешно сдать Основной государственный экзамен (ОГЭ). В программе два обязательных испытания — русский язык и математика, а также ещё два предмета по выбору (география, информатика, биология, химия и другие).

Но в этом году, с учётом эпидемиологической ситуации и переходом на дистанционное обучение Министерство просвещения приняло решение отменить ОГЭ. Аттестаты девятиклассникам выдадут на основании итоговых годовых отметок. Этот же формат, кстати, касается и выпускников 11-х классов, которые не планируют поступать в вуз — им тоже не нужно сдавать ЕГЭ, в аттестат пойдут годовые школьные оценки.

Вопросы, связанные с аттестацией в 2020 году, можно задать на горячей линии Минпросвещения 8 800 200 91 85.

ОГЭ отменили навсегда?

В следующем учебном году формат завершения девятого класса вернётся к прежнему. «Рассматривать перспективу отмены ОГЭ я бы не стала», — сказала «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Это связано с тем, по её словам, что ОГЭ выступает своеобразной  подготовкой к ЕГЭ. «Да, в период эпидемии эта мера, отмена ОГЭ, была востребована, потому что мы исходим, прежде всего, из позиции сбережения здоровья наших детей. Но это исключение из правил», — подчеркнула сенатор.

Она также отметила, что перспектив отмены ОГЭ для тех, кто не планирует идти в десятый класс и затем поступать в вуз, также пока не просматривается.

Когда будет выпускной

В конце апреля Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения учебного года. Обучение 9-х и 11-х классов ведомство посоветовало завершить до пятого июня. Окончательное решение о том, когда и в каком формате будут подведены итоги и прозвучат последние звонки, принимают власти субъектов РФ.

Как поступить в колледж

Аттестат на выходе из девятого класса свидетельствует о получении основного общего образования. Он является своеобразным «пропуском» в 10-й класс, то есть он нужен для перехода на следующую, третью ступень — среднего (полного) общего образования.

Кроме того, наличие основного общего образования является условием для поступления в колледж, училище или техникум, то есть получения среднего профессионального образования.

Конкурсный отбор в такие учреждения проводится по среднему баллу аттестата. Вступительные испытания обычно сдают те, кто выбрал творческие профессии: музыкант, дизайнер, художник и т.д. Также экзамен проводят на специальностях, требующих от учеников определённых физических или психологических качеств (например, в спортивном или военном училище).

Сроки вступительной кампании в колледжах определяют власти регионов. В большинстве её старт запланирован на 20 июня. Документы от абитуриентов будут принимать до 10-15 августа, но каждое учебное заведение может при необходимости продлить этот срок до 25 ноября.

Точные списки документов учебные заведения публикуют на своих сайтах. Первым делом нужно заполнить заявление о поступлении, для чего понадобятся паспорт, аттестат, при наличии — документы о личных достижениях (победы и призовые места в олимпиадах и чемпионатах) и льготах (например, статус инвалидности, многодетной семьи и пр.).

После рассмотрения заявления абитуриенту направляют ответ: рекомендован он к зачислению или нет. В случае положительного ответа нужно направить пакет документов (как правило, оригиналы или копии тех документов, которые указывались в заявлении).

Подавать заявления и документы в этом году можно в том числе дистанционно: по электронной почте или на региональном портале госуслуг (в Москве, например, заявление можно будет заполнить на сайте mos.ru).

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От редакции

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Аноним, 21 мая 2020 11:43
НВР:
Я как родитель номер один не доволен системо образования от слова "СОВСЕМ".
Аноним, 21 мая 2020 15:52
НВР:
Нет
Лариса, 21 мая 2020 18:00
Система образования какая сейчас это никакого образования нет.Образование то что было в советское время лучшее.Без всяких репетиторов мы поступали в институты.Без всяких ЕГЭ,и ОГЭ Дети сейчас разучились писать,читать,мыслить и многое ещё другое.Вероятно нашему государству,если такая политика не нужны образованные люди.Очень жаль.
Аноним, 21 мая 2020 18:17
почитаешь тут некоторых комментаторов за 40 лет, так ужас берет: где эта хваленная советская система образования то? мракобесие сплошное!
Лера, 26 мая 2020 23:39
Согласна с вами,образование нулевое,даже на кол не тянут,позор не детям,а министерству образования!
Аноним, 27 мая 2020 03:01
Говорите за своего ребёнка, не все дети такие.
Аноним, 27 мая 2020 15:36
Дети разучились читать...А это от семьи зависит. Можно подумать, что в советское время все за книгами сидели. У нас мама любила читать, и мы все её дети всегда были с книгой. Знала много семей среди родственников, соседей, которые не читали, у них и книг дома не было. И сейчас читают, но не все, как и во все времена. Приоритеты у людей разные. Одни тратят деньги на книги, другие на пиво. И закладывается это в семье. Для меня книга имела ценность. Между книгой и золотыми побрякушками я бы выбрала первое. Поэтому и мои дети любят читать и постоянно покупают книги. И внуки растут среди книг.
И сейчас часть детей с хорошим интеллектом, мыслительные процессы у них в норме. И тогда хватало неучей Я училась в обычном классе. Для таких классов было характерно, что хорошо учились несколько человек, остальные не напрягались, списывали. Учителя тоже не блистали, в основном, средненькие были. Были и хорошие. А сейчас разве не так? В моё время тройку просто так не ставили, это была оценка, её надо заработать. Сейчас её можно получить за одно слово, за просто так. Дети привыкают к халяве и перестают работать. Поэтому сейчас менее грамотное поколение растёт. Сказывается на образовании и то, что больше пофигистов стало среди учителей, родителей и учеников. Кто хочет нормального образования для своих детей, то не стоит возлагать надежды на школу. Нужно процесс этот брать в свои руки. И либо самим расширять знания детей, либо звать на помощь специалистов. А как по другому сейчас? Тем более я не вижу в Бердске ни одной школы, в которой бы обучение было на голову выше остальных. Есть отдельные учителя, но они погоды не делают.
Аноним, 21 мая 2020 18:39
НВР:
Да
Аноним, 21 мая 2020 19:23
НВР:
Ага
Аноним, 21 мая 2020 19:55
НВР:
Не очень
Аноним, 21 мая 2020 19:56
Да, образование у наших детей и внуков ноль, учителя только репетиторством занимаются повысте им достойную зарплату,чтобы основная работа была им в радость
аноним60, 27 мая 2020 09:22
От повышения заработной платы знаний и желания работать у педагога не добавиться.Истинные педагоги выкладываются на работе и не думают о том сколько они получают. Это призвание. Но к сожалению их становиться меньше.
Аноним, 21 мая 2020 20:19
Моя дочь как раз и попала под эту ковидную ОГЭ.
С одной стороны - халява плиз, учиться не надо, лафа. Сам помню себя в том безрассудном и драйвовом возрасте.
Но есть и другая сторона: помогая дочке с уроками, ты автоматически становишься сторонником либерастов, пособником в разложении системы образования, ведь они позже смогут доказать, что уровень образования из-за дистанционности не изменился; не помогая, ты становишься снова либерастом, ибо неграмотное население нужно правителям. И так, и так ты действуешь в угоду властям. Как быть?
Аноним, 21 мая 2020 22:08
В советское время получали достойные знания. Сейчас образовательные учреждения готовят детей только к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Как и высшее образование. Раньше получали профессию инженер. Сейчас- выходят бакалавры и магистры. Скоро на заводах и стройках будут работать магистры. Престиж инженера где? А там все инженерные должности
Аноним, 22 мая 2020 06:30
Если советское образование было лучшим, почему же СССР пал? Откуда миллионы людей, ненавидевшие его и поддержавшие перестройку? Хотя вы наверное правы, оно позволяло видеть все недостатки системы.
Аноним, 22 мая 2020 06:55
Судя по тяге к ММММ, Чумаку, Кашпировскому этого не скажешь.
Аноним, 22 мая 2020 02:51
НВР:
Нет недоволен
Аноним, 26 мая 2020 04:42
Нет:
Аноним, 26 мая 2020 06:21
Т.е если я планирую после окончания 9 класса сразу поступить в колледж, я должен сдавать ОГЭ?
Аноним, 26 мая 2020 09:55
в этом году ОГЭ отменили. Поступать в колледжи по оценкам годовым будете
Аноним, 27 мая 2020 03:03
Нет, а этом году нет,
Гость, 26 мая 2020 06:58
Чё за фигню придумали я за 9 классов вообще ничему не научился
Аноним, 26 мая 2020 09:54
Некоторым не помогает, да
Аноним, 26 мая 2020 16:09
НВР:
естественно
Аноним, 26 мая 2020 16:43
НВР:
вполне
Аноним, 27 мая 2020 00:27
НВР:
Пока не получили оценок за 4 четверть!
Екатерина, 27 мая 2020 00:32
В Саратовской области г.Энгельс кл.руководитель написала,что 5 июня 2020 9 класс сдаёт русский устный,где логика отменить ОГЭ и проводить это.
Аноним, 27 мая 2020 13:56
Я сейчас в 9, и мы уже давно сдали устный русский (13 февраля.. В этих числах вроде бы)
Аноним, 27 мая 2020 01:24
Нет
Аноним, 27 мая 2020 10:57
НВР:
Нет. Дистанционно-это не образование...
Аноним, 27 мая 2020 15:36
ДаНВР:
Аноним, 28 мая 2020 03:17
НВР:нет!!!
Аноним, 28 мая 2020 10:53
Какие молодцы те, кто рассуждают про зарплаты учителей! Что мы должны работать на энтузиазме и призвании! А наши собственные дети тоже нашим призванием сыты должны быть? Как понимать, что учитель получает в месяц 15000 рублей, а уборщица 20000? Это в развитом справедливом обществе!? А, ведь мы не только обучаем детей, но и несём ответственность за их жизнь и здоровье, психологический климат в классе, за их нравственное и патриотическое воспитание и т.д. и т.п.! Раньше учителя почитали, к нему прислушивались, его уважали, наконец, а теперь что? Я очень уважаю труд уборщицы и дворника. Но как сравнивать оплату труда, ответственность этих категорий работников с учителями? О каком повышении статуса учителя может идти речь, когда любой ребёнок, его родитель, начальник могут оскорбить, унизить и даже ударить учителя? Мой стаж более 30 лет и я всегда относилась к детям доброжельтельно, к родителям уважительно, к работе своей ответственно. Но ведь и мне хочется сделать маникюр, причёску, побаловать своих внуков вкусняшкми и, съездить отдохнуть, а как позволить это себе на такую зарплату? Вот и приходится заниматься репетиторством. Сейчас многие родители, в силу своей заеятости, вообще не обращают внимание на уровень образования своих детей, требуя от них вовремя выполненного задания, или слишком поздно спохватываются, а в результате учитель виноват! Начинаешь бить тревогу, а родители тебя же ещё и обвиняют в целесообразности домашних заданий. Согласна, что некоторые задания абсурдны, некорректный и бестолковы и т. п., но виноваты не учителя, а сама система!!!
Ольга, 28 мая 2020 12:00
Вы забыли про часы, отработанные за эту зарплату. Если вы учитель с большим стажем, а получаете 15 т руб, то и работаете вы максимум 4 часа в день. Идите техничкой, получайте 20 тыс за 12 часовой рабочий день, в чес дело то?
И про ответственность и воспитание. Как раз все вы в голос твердите, что воспитывать - не ваше дело. Вы только предоставляете услугу по обучению. А как дело заходит за деньги, вы сразу перечисляете все свои обязанности, которые и не выполняете вовсе.
Андрей, 28 мая 2020 12:09
НВР:да я очень доволен я рад что огэ отменят

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