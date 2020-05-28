28.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Лунный календарь посева и пересадки на 27 — 28 мая: Самое благоприятное время для отдыха растений

10:30 28.05.2020 Фото: pxhere.com
1 2

Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.

Лунный календарь посева и пересадки на 27 — 28 мая: Самое благоприятное время для отдыха растений

27 мая 2020 года в 12:00 — 6 лунный день

Характеристики Луны на 27 мая 2020 года

На дату 27.05.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 6 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌Процент освещенности Луны составляет 21%. Восход Луны в 07:42, а закат в 00:38.

Хронология лунных дней

  • 5 лунный день c 06:36 26.05.2020 по 07:42 27.05.2020
  • 6 лунный день c 07:42 27.05.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 27 мая 2020

Луна в знаке зодиака Лев (−)

Луна в знаке Лев. неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.

Благоприятно во льве:

  • уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
  • выкопка луковиц и клубней;
  • сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;
  • при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • срезка ненужных побегов и формирование кроны;
  • заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможно:

  • посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;
  • пересадка растений, имеющих крепкие корни;
  • вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;
  • прививка, заготовка сена, вырубка леса;
  • посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;
  • выпечка.
Возможны во льве посев, посадка и укоренение следующих культур:

  • овощных: скорционер;
  • пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;
  • плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;
  • полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;
  • цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;
  • комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.
Не благоприятно во льве:

  • полив, подкормки;
  • вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.

6 лунный день (+)

27 мая 2020 года в 12:00 — 6 лунный день. садовые культуры не перестают свой энергичный рост, а жизненные соки все так же тянутся от корней к стеблю, питая и наводняя нужными веществами листья и плоды растений.

Рекомендуется в 6 лунный день:

  • собирать урожай, плоды будут богаты микроэлементами и витаминами;
  • выкапывать корнеплоды, они будут отличаться целебными свойствами;
  • сажать и пересаживать, растения будут отличаться стремительным ростом и богатым плодоношением;
  • обработка земли, рыхление, обильный полив;
  • прикорневая подкормка минеральными удобрениями, прививки, черенкования, пасынкования;
  • сборка семян;
  • пикирование и обрезка.
Не рекомендуется в 6 лунный день:

  • обрезка и пикировка плодовых деревьев.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:

  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.
На растущей Луне не благоприятно:

  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Влияние дня недели (+)

День недели — среда, этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.

Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.

28 мая 2020 года в 12:00 — 7 лунный день. считается благоприятным для садоводства. Продолжается собирание энергии, соков и питательных веществ от корней растений и сосредоточение ее в плодах и листьях.

Рекомендуется в 7 лунный день:

  • посадка, пересадка, внесение удобрений и прививок;
  • уборка урожая растений, у которых съедобны вершки (томаты, фрукты, ягоды, кабачки, патиссоны, горох, фасоль, тыквы, огурцы, перец и др.);
  • уборка урожая цветочных культур и лекарственных растений;
  • уборка урожая корнеплодов;
  • поливка, причем как можно чаще;
  • заготовка черенков, покос газона, сбор трав;
  • обработка земли и сбор семян;
  • консервирование и другие заготовки на зиму, квашение, засолка;
Не рекомендуется в 7 лунный день:

  • уборка ботвы и листьев;
  • обрезка и пикировка растений.

Будьте осторожны, обрабатывая землю. Инструментом можно легко повредить корни и молодые побеги растений, которые в этот период очень болезненно реагируют на любые манипуляции.

Влияние дня недели (+)

День недели — четверг, этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.

В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.

Источник: Мир космоса

Мнение читателей
1
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чем займетесь сегодня- завтра? Что-то планируете посадить?

Аноним, 27 мая 2020 15:33
НВР:
В открытый грунт пересадка огурцв

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как на нас влияет ретроградная Венера: Что нужно сделать в период ретроградной Венеры, а от чего воздержаться
11:06 28-05-2020
Как на нас влияет ретроградная Венера: Что нужно сделать в период ретроградной Венеры, а от чего воздержаться
Бердск2 новых случая COVID-19, всего заражены 43 человека, 104 под наблюдением на 28 мая в Бердске
11:00 28-05-2020
2 новых случая COVID-19, всего заражены 43 человека, 104 под наблюдением на 28 мая в Бердске
Кому обязательно нужно помогать 28 мая в канун Вознесения Господне? Традиции Отдания Пасхи
11:00 28-05-2020
Кому обязательно нужно помогать 28 мая в канун Вознесения Господне? Традиции Отдания Пасхи
Лунный календарь садовода и огородника на конец мая: Что благоприятно сделать с 28 по 31 мая
10:57 28-05-2020
Лунный календарь садовода и огородника на конец мая: Что благоприятно сделать с 28 по 31 мая
Новое удержание из зарплаты в виде страховки от безработицы грозит россиянам
10:48 28-05-2020
Новое удержание из зарплаты в виде страховки от безработицы грозит россиянам
БердскПомоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска
10:45 28-05-2020
Помоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска
Что можно и нельзя делать 28 мая 2020 года на праздник Вознесение Господне в четверг 3
10:40 28-05-2020
Что можно и нельзя делать 28 мая 2020 года на праздник Вознесение Господне в четверг
Мечтаешь запустить стартап? Принимай участие в проекте «Со мной регион успешнее» Новосибирской области
10:32 28-05-2020
Мечтаешь запустить стартап? Принимай участие в проекте «Со мной регион успешнее» Новосибирской области
БердскПол-Бердска без воды: Горячую воду отключили в Микрорайоне с 27 мая
10:30 28-05-2020
Пол-Бердска без воды: Горячую воду отключили в Микрорайоне с 27 мая
Лунный календарь посева и пересадки на 27 — 28 мая: Самое благоприятное время для отдыха растений 1
10:30 28-05-2020
Лунный календарь посева и пересадки на 27 — 28 мая: Самое благоприятное время для отдыха растений