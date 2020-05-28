Лунный календарь посева и пересадки на 27 — 28 мая: Самое благоприятное время для отдыха растений

Луна находится в фазе Растущая Луна. циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно: посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;

посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;

обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;

прививка.