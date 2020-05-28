Молитва на прибыль и финансовый достаток для чтения в Вознесение Господне 28 мая 2020 года

Четверг – не постный день, поэтому можно щедро накрыть стол, приготовить любимые блюда, но во время трапезы пить алкоголь нельзя.

28 мая 2020 года, миряне традиционно соберутся на утреннюю Литургию с чтением евангельского отрывка

Празднование Вознесения Господня начинается накануне: в каждой православной церкви облаченные в праздничные одеяния священнослужители проводят торжественную службу с песнопениями, а после нее в вечернее время – Всенощное бдение. В день самого праздника, 28 мая 2020 года, миряне традиционно соберутся на утреннюю Литургию с чтением евангельского отрывка, в котором описывается вознесение Иисуса Христа на небеса. Четверг – не постный день, поэтому можно щедро накрыть стол, приготовить любимые блюда, но во время трапезы пить алкоголь нельзя. В течение дня можно выполнять различные привычные повседневные дела, если только они не мешают сходить в церковь, или молиться.

Молитва на прибыль в Вознесение Господне

Источник: Пронедра