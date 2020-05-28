Как православному отмечать Вознесение Господне 28 мая 2020 года: Главные запреты и обряд на укрепление здоровья в день вознесения Спасителя на небо

В Вознесение Господне в храмах не проводятся панихиды, и усопших не отпевают. Однако семья может помянуть умершего человека за скоромным ужином. Поминают в первую очередь родителей, если они умерли.

Вознесение Господне всегда отмечают на 40 день после Пасхи

Вознесение Господне – большой церковный праздник для каждого христианина, один из двунадесятых, связанных с жизнью Иисуса Христа на земле среди простых людей. Для Спасителя он стал последним. В этот день Иисус Христос вознесся на небо, и именно с этим событием связан праздник. Впрочем, о нем говорит само название.

Вознесение Господне всегда отмечают на 40 день после Пасхи, поэтому дата его ежегодно меняется. Именно 40 дней Иисус Христос после воскресения жил, как все люди, наставлял апостолов, рассказывал им, что есть Рай и Ад, учил Слову Божьему. В праздник православные идут в церковь, молятся, участвуют в праздничной службе, песнопениях. Перед вознесением Иисус Христос сказал ученикам Своим, что будет незримо всегда рядом.

Как православные отмечают Вознесение Господне

В 2020 году Светлое Воскресение Христово православные отметили 19 апреля. Вознесение Господне приходится всегда четверг, на 40-й день от него. Так, путем простых математических подсчетов, и вооружившись календарем, можно вычислить, что Вознесение Господне в 2020 году будет 28 мая. В Евангелия сказано: после того, как Спаситель вознесся на небо, оттуда сошли ангелы к Его ученикам, и сообщили – незримо Иисус Христос всегда рядом, а на землю он еще вернется, но дабы вершить суд над миром живых и мертвых.

Вознесение Господне праздновать начинают еще накануне – в храмах священнослужители проводят торжественные службы с песнопениями, а затем сзывают мирян на вечернее Всенощное бдение. Сам праздник начинается утренней Литургией – священники читают отрывок из Евангелие от Марка, в котором описано вознесение Спасителя на небеса. В праздник поста нет, поэтому на праздничном столе могут быть совершенно любые блюда. Вот только употреблять алкоголь нельзя. Повседневные дела можно выполнять, если они не мешают молиться и участвовать в службе.

По народным традициям, Вознесение Господне – день окончательного перехода в лето. После него устанавливается теплая погода, и заморозков уже точно не будет. Язычники также в Вознесение Господне соблюдали определенные традиции – водили хороводы, пели песни, устраивали гуляния. В православных домах в этот день чувствуется запах выпечки – пекут «лесенки» с 7 перекладинками, символизирующими вознесение Иисуса Христа на небо. Традиционно их несут в храм на освящение, затем угощают ими родственников, оставляют на могилках.

Тем временем жители деревень начинают обходить посевы, идут на поля, и едят крашенки. Они свято верят, что такие обряды позволят в дальнейшем собрать хороший урожай, а главное – качественный. Пока взрослые люди проводят обряды на хороший урожай, молодые девушки гадают на судьбу. В Вознесение Господне они берут молодые березовые веточки, и вплетают в свои косы. С ними они ходят до Троицы, то есть, 10 дней. Если на Троицу веточки увянут, значит, до конца года девушка замуж не выйдет. Если на веточках еще останутся зеленые листочки, будут относительно свежими, значит, сыграют свадьбу, муж будет хорошим, дети – здоровыми.

Что на Вознесение Господне делать нельзя

Абсолютно все церковные праздники имеют определенные запреты. Так, и на Вознесение Господне не все можно делать. В такой большой праздничный день запреты распространяются на:

домашнюю уборку – ее выполняют накануне, чтобы Вознесение Господне православная семья отмечала в чистом доме; стирку и приготовление еды – эти повседневные работы также нужно выполнить заранее; шитье, вязание, вышивание, кроение и иное рукоделие; работы на дачных участках.

В Вознесение Господне не произносят плохих слов, не обзывают, не оскорбляют, не унижают, не осуждают, не обсуждают людей. Запрещено сквернословие, плохие мысли, ссоры, споры, конфликты. Также в такой день ни в коем случае не употребляют спиртные напитки, не занимаются плотскими утехами, не переедают. Недопустимы шумные веселья, свадьбы. Также нельзя отказывать в просьбе.

В Вознесение Господне в храмах не проводятся панихиды, и усопших не отпевают. Однако семья может помянуть умершего человека за скоромным ужином. Поминают в первую очередь родителей, если они умерли. В Вознесение Господне можно ходить на кладбище, убирать, красить оградки, омывать памятники, оставлять свежие цветы и «лесенки».

Чтобы укрепить здоровье, на Вознесение Господне нужно босыми пройтись по утренней росе. Она смоет различные заболевания, позволит оставаться красивыми на долгие годы. Также, если курица снесла яйцо, его не убирают, оставляют нетронутым: считается, что яйцо защищает дом от всего плохого. Что касается погоды: если на Вознесение Господне жара, то ждать жаркого лета, если пасмурно – урожай будет плохим.

Источник: Пронедра