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Сильнейшие магнитные бури ожидаются 28 и 29 мая 2020 года: Как успешно пережить солнечные вспышки метеозависимым

10:02 28.05.2020 Фото: https://www.meteonova.ru/geomagnetic-storm/-7976-28_May.htm
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Эксперты предсказывают сильные магнитные бури 28-29 мая. Метеозависимые люди могут чувствовать изменения уже сегодня: головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление.

Сильнейшие магнитные бури ожидаются 28 и 29 мая 2020 года: Как успешно пережить солнечные вспышки метеозависимым
Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание

28 и 29 мая на Солнце произойдут сильные вспышки, а значит, что и магнитное поле Земли будет колебаться сильнее, чем обычно. Эксперты предсказывают сильные магнитные бури в эти числа. Метеозависимые люди могут чувствовать изменения уже сегодня: головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление.

Как успешно  пережить сильные магнитные бури 28 и 29 мая?

Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание, снижение стресов, употребление не менее 2 литров воды в день, умеренные физические нагрузки. В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать. Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения.

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От редакции

Чувствуете какие-то предвестники нестабильного магнитного поля? Головную боль, слабость, одышку?

Аноним, 27 мая 2020 13:43
НВР:
Да
Алла, 27 мая 2020 15:14
НВР:Да!!!
Аноним, 27 мая 2020 15:47
НВР:
Да.. головокружение
Аноним, 27 мая 2020 16:07
НВР:
Да, всегда, я метеочувствительная.
Аноним, 27 мая 2020 17:01
НВР:
Да.
Аноним, 27 мая 2020 21:04
НВР:
Головная боль головокружение ташнота
Аноним, 27 мая 2020 22:32
НВР:
Да, головокружения, повышения давления.
Аноним, 28 мая 2020 01:31
НВР:
У внучки 11 лет начинаются приступы эпилепсии накануне магнитных бурь. Вот и сейчас.
Аноним, 28 мая 2020 01:35
НВР:
Да очень
Аноним, 28 мая 2020 03:39
НВР:головная боль, сдавило виски второй вечер так
Аноним, 28 мая 2020 04:00
НВР:
Да. Где-то с 15.00. лчень пдохо себя чувствую.годовокружение, тошнота, высокое давление( практически не сбивается ничем)
Аноним, 28 мая 2020 04:20
Аритмия
Аноним, 28 мая 2020 06:58
НВР:
Аритмия, одышка, повышение нижнего давления
Вера, 28 мая 2020 09:14
Трясло всю ночь
Аноним, 28 мая 2020 09:43
НВР:
Повышение давления,сильная слабость,вообще ужасное состояние(
Аноним, 28 мая 2020 09:59
Меня тоже трясло перед сном, я выпил стакан водки и крепко уснул..
Елена, 28 мая 2020 10:31
НВР: головокружение, головная боль

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