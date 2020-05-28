Новое удержание из зарплаты в виде страховки от безработицы грозит россиянам

С зарплат россиян начнут брать взносы в спецфонд, из которого они получат пособия в случае потери работы. Профсоюзы против такого нововведния.

Позиция Минтруда насчет введения страхования от безработицы представлена в отчете ведомства о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год. Документ, с которым ознакомились «Известия», был направлен в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Письмо от 3 апреля завизировал заместитель министра Всеволод Вуколов.

«Минтруд России готов к внесению в законодательство РФ изменений в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы», — сказано в документе. Правда, лишь при условии, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) придут к общему мнению по вопросу, в том числе насчет размеров страховых взносов. Пока до этого далеко: первые против страхования от безработицы, вторые — за. Это выяснилось в ходе совещаний по подготовке концепции страховой защиты граждан от безработицы, указано в отчете Минтруда.

Ранее — в 2014 и 2017 годах — о возможности перейти на систему страхования безработицы говорил на тот момент министр труда Максим Топилин.

Консолидированной позиции РСПП и ФНПР по указанному вопросу в Минтруд не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства. В международной практике есть разные примеры решения этого вопроса, в нашей стране механизм страхования от безработицы за счет отчислений не предусмотрен, сказали там. Когда представителями социального партнерства будет сформирована общая позиция по этому вопросу, Минтруд рассмотрит поступившее предложение, заключили в ведомстве.

С новым фондом

Впрочем, россияне могут застраховаться от безработицы уже сейчас — в добровольном порядке, отмечают специалисты Минтруда. Введение же системы обязательного страхования от безработицы подразумевает создание нового внебюджетного фонда и определение размера взносов, отмечено в материалах ведомства.

Сегодня работодатель уже платит за своих сотрудников страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд ОМС — в сумме 30% от зарплат (с 1 апреля для малого и среднего бизнеса выплаты снижены до 15%). Если понадобится перечислять новые взносы, есть риск, что придется снижать зарплаты, утверждала сторона работодателей. Профсоюзы же настаивали, что стоит рассчитать величину тарифа и добавить новый социальный взнос в дополнение к нынешним, сказано в отчете Минтруда.

В 1990-е годы в России уже существовало страхование от безработицы, напомнила в разговоре с «Известиями» зампред ФНПР Нина Кузьмина. Тогда компании отчисляли в специальный фонд 1,5% от зарплат сотрудников, уточнила она. Сегодня же может быть достаточно 0,5–1% от фонда оплаты труда, считает специалист. По ее словам, страховая система позволит значительно увеличить размер пособий по безработице.

— Например, первое время можно платить человеку 75% от утраченного заработка, через какое-то время снизить до 60%, после — до 45%, — говорит Нина Кузьмина. — Из этого же фонда можно помогать людям, оставшимся без зарплаты из-за банкротства работодателя, с последующим возмещением после реализации конкурсной массы или с передачей фонду прав кредитора в отношении банкрота.

Довольно странно вводить новые взносы при условии, что, например, в бюджете Фонда соцстрахования наблюдается дефицит, отметил, в свою очередь, вице-президент РСПП Федор Прокопов. Идею нового фонда можно было бы поддержать без увеличения нагрузки на бизнес, указал он. Кроме того, государству следовало бы уделять больше внимания активной политике занятости, а не выплате пособий, считает Федор Прокопов. Речь о помощи гражданам в повышении квалификации и освоении новых востребованных профессий, развитии трудовой миграции и прочем.

Утопия, как у всех

Страхование от безработицы — общемировая практика, отметил в беседе с «Известиями» проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Как правило, взносы составляют порядка 2% от зарплаты, уточнил он.

— Ожидаемо, что работодатели против, для них это дополнительные расходы. Можно было бы пойти им навстречу и сократить издержки, связанные с увольнением сотрудников: допустим, разрешить уведомлять о сокращении за две недели, а не за два месяца, — предложил эксперт.

Еще один внебюджетный фонд может быть негативно воспринят и работниками, которые не захотят делать отчисления, и работодателями, для которых это дополнительная нагрузка как минимум по отчетности, считает, в свою очередь, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Кроме того, неясно, сколько времени потребуется копить взносы, чтобы их хватило на выплату пособий, отметила эксперт. С учетом нынешней обстановки идея страхования от безработицы на ближайшую перспективу скорее утопическая, уверена она.

Количество безработных в России может достигнуть 5–6 млн человек, заявлял ранее глава Минтруда Антон Котяков. Однако это только один из возможных сценариев. В конце апреля в стране не имели работы около 3,7 млн человек, из них встали на учет в центрах занятости почти 950 тыс.

Источник: Известия