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Голодал больше 70 лет и умер от старости аскет Прахлад Джани в Индии

10:17 28.05.2020 Фото: youtube
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Способностью не есть и не пить, а также держаться без мочеиспусканий и испражнений Прахлад Джани поражал великие умы всего мира! Заявив о том, что не ел и не пил с одиннадцати лет, мужчина стал предметом ряда медицинских исследований. По нему выдвигали множество теорий и сомнений. Но вот 26 мая, в возрасте девяноста лет знаменитый йогин умер, а его загадка так и осталась загадкой.

Голодал больше 70 лет и умер от старости аскет Прахлад Джани в Индии
Так и оставшись неразгаданной загадкой, в Индии умер аскет Прахлад Джани

Йогин умер во вторник утром в своем доме от старости. Об этом сообщил один из его соседей Шиталь Чаудхари.

Не единожды изучен

На самом деле феномен йогина изучить невозможно. Ведь ученые не могут наверняка узнать, действительно ли он не ел и не пил в течение всех своих последних восьмидесяти лет. Врачи же утверждают, что такое длительное время человеческий организм не сможет просуществовать. Жизнедеятельность аскета Прахлада Джани пристально изучали дважды — в 2003 и 2010 годах. Аскет в это время в течение двух недель находился под постоянным наблюдением видеокамер. За это время он ни разу ничего не ел, не пил и не посетил туалет. И при этом чувствовал себя отлично.

Данное явление медицинская группа исследователей назвала настоящей уникальной загадкой.

По образу индуистской богини

Прахлад Джани родился в индийской деревне Чарада. Он утверждал, что в детстве его благословила богиня, подарившая ему сверхъестественные, особые силы. Якобы аскет получал через небную щель какой-то «эликсир жизни». И это позволяло, по словам йогина, жить ему без крошки еды и капли воды.

Выглядел индийский аскет тоже ярко — с длинными волосами и кольцом в носу — по образу индуистской богини.

Добавим, что йогин не преследовал цель измождения, обезвоживания и голодания — отказ от еды и всех прелестей жизнедеятельности был его осознанным выбором. Это единичный и уникальный случай, а практиковать неопытным людям подобный образ жизни — значит, вредить здоровью.

Источник: pronedra

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